Grupa ds. brexitu w PE: Europarlament nie zaakceptuje umowy bez backstopu

Grupa sterująca ds. brexitu w PE oświadczyła w czwartek, że europarlament nie zaakceptuje umowy dotyczącej brexitu bez tzw. backstopu, czyli zabezpieczenia, które ma pozwolić na uniknięcie powstania "twardej" granicy między Irlandią a Irlandią Północną.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /BEN STANSALL /AFP

Na czele grupy stoi lider liberałów w PE, Guy Verhofstadt. Prowadzi ona rozmowy dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z UE w imieniu Parlamentu Europejskiego.



Reklama

W wydanym w czwartek oświadczeniu grupa poinformowała, że porozumienie "rozwodowe" zawarte w ubiegłym roku z Londynem jest sprawiedliwe i nie można go renegocjować. "Zwłaszcza jeśli chodzi o backstop. (...) Bez takiego zabezpieczenia Parlament Europejski nie wyrazi zgody na porozumienie (w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE - PAP)" - napisano.



Backstop to wzbudzające kontrowersję po obu stronach kanału La Manche rozwiązanie, które zakłada, że w razie braku innego porozumienia z UE Zjednoczone Królestwo byłoby zmuszone do pozostania w unii celnej i w elementach wspólnego rynku UE, a także sprawia, że mogłoby dojść do powstania tzw. granic regulacyjnych między Irlandią Północną a pozostałą częścią Zjednoczonego Królestwa.



Z Brukseli Łukasz Osiński