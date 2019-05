Incydent we Wrocławiu. Członek komisji wyborczej schował karty

We Wrocławiu zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ukrył w kieszeni karty do głosowania. Zauważył to jeden z mężów zaufania.

W jednej z komisji we Wrocławiu mąż zaufania zauważył, że zastępca przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej w trakcie stemplowania kart do głosowania dokonał ukrycia 4 sztuk kart w kieszeni wewnętrznej marynarki. Po interwencji męża zaufania karty te wyjął, odłożył na stół. Okazało się, że nie były one ostemplowane" - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza podczas konferencji prasowej.



"To zdarzenie pokazuje istotną rolę mężów zaufania w procesie wyborczym" - podkreślił przedstawiciel PKW.

PKW na konferencji o godz. 18:30 podała, że według stanu na godz. 14.30 zanotowano 67 przypadków naruszenia zasad prawa wyborczego. Najwięcej z tych incydentów dotyczyło przypadków usuwania i uszkadzania ogłoszeń - były to 22 zdarzenia. "Liczba prowadzonych agitacji wyborczych wzrosła do 20" - powiedzieli przedstawiciele PKW.