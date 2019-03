Jaka przyszłość PiS w PE? Krasnodębski kreśli scenariusze

Co zrobi Prawo i Sprawiedliwość, gdy w Parlamencie Europejskim zabraknie brytyjskich konserwatystów, tworzących jeden z filarów frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS? Czy możliwe jest, że eurodeputowani partii Jarosława Kaczyńskiego dołączą do Europejskiej Partii Ludowej, gdzie należą m.in. politycy Platformy Obywatelskiej. Europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski przedstawia możliwe opcje.

Zdjęcie Zdzisław Krasnodębski / Krystian Maj /Agencja FORUM

- Chcemy utrzymać grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - zapewnił w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Zdzisław Krasnodębski. Jak powiedział, członkostwem w niej zainteresowane są też partie z wielu krajów Europy, np. z Francji czy Hiszpanii.



W opinii Krasnodębskiego, EPL to dla konserwatystów najbliższa politycznie grupa.

- Często współpracujemy, głosujemy podobnie w wielu sprawach - stwierdził. Zauważył jednak, że EPL "znajduje się w kryzysie ideowym i tożsamościowym".

- Jej najważniejszym spoiwem są tylko jej wpływy w Unii. Do tej pory EPL to był rodzaj parasola, pod którym chowały się bardzo różne ugrupowania, także z krajów aspirujących do Unii. Teraz narastają w niej napięcia, na przykład słychać głosy, żeby wykluczyć Fidesz. Jeśli to zrobią, to możliwe, że z EPL odejdą inne partie, zwłaszcza z naszego regionu. Zaprosimy je do nas. Już teraz niektórzy posłowie lub całe delegacje bardziej pasują do EKR niż do EPL - przekonywał polityk na łamach "Rzeczpospolitej".



Jak dodał, PiS mogłoby przyłączyć się do EPL "tylko wtedy, gdyby rzeczywiście znowu stała się frakcją europejskiej chadecji, wróciła do korzeni chrześcijańskich i odrzuciła ideę Unii jako superpaństwa".



Przypomnijmy, że Ryszard Czarnecki w rozmowie z Interią powiedział, że opcji dołączenia PiS do EPL nie wyklucza Jarosław Kaczyński (więcej tutaj).



Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja 2019 r.

