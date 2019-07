Francja i Niemcy zawnioskowały na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych, by po wakacjach zorganizowano kolejne wysłuchanie dotyczące praworządności w Polsce. Wiceszef MSZ, Konrad Szymański, podkreśla, że Warszawa jest gotowa dostarczyć informacji, ale nie widzi potrzeby kolejnego wysłuchania.

Unijni ministrowie ds. europejskich przez około pół godziny zajmowali się Polską na czwartkowym posiedzeniu Rady ds. Ogólnych w Brukseli. Nie było to wysłuchanie, ale punkt informacyjny. W dyskusji poza wiceszefem KE Fransem Timmermansem i wiceministrem Szymańskim stanowisko zajęły jeszcze Francja i Niemcy (wspólnie), Szwecja i Belgia.

Według źródeł PAP, ministrowie wskazywali na wagę praworządności oraz na nierozwiązane problemy w tej sprawie w Polsce. Szymański mówił dziennikarzom po posiedzeniu, że zgadza się, iż praworządność w UE jest ważna i Polska jest gotowa do rozmowy na ten temat. Dodał przy tym, że związku z tym, iż spornymi kwestiami zajmuje się Trybunał Sprawiedliwości UE, nie widzi potrzeby prowadzenia dyskusji na poziomie politycznym.

Głos Timmermansa

"Zaproponowany przez Komisję Europejską roczny przegląd praworządności we wszystkich państwach UE nie jest alternatywą dla istniejących rozwiązań" - oświadczył w Brukseli wiceszef KE, Frans Timmermans. Zapewnił, że nie ma zmiany kursu w tej sprawie.

"Chcę, żeby było jasne: to nie jest alternatywa dla istniejących instrumentów, które Unia Europejska ma do swojej dyspozycji. To nie jest zmiana kursu Komisji" - podkreślił Timmermans na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady ds. Ogólnych.

Odnosząc się do sytuacji w Polsce, którą w ramach punktu informacyjnego referował ministrom ds. europejskich państw członkowskich, wiceszef KE oświadczył, że "niestety nie miał im do przekazania dobrych wiadomości".