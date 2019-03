Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus wystartuje z drugiego miejsca na warszawskiej liście Wiosny do PE - poinformował we wtorek lider ugrupowania Robert Biedroń. "Jestem przekonany, że także będąc w Parlamencie Europejskim, Joanna będzie kontynuowała trudne zadanie uzdrawiania Polski" - dodał.

Zdjęcie Joanna Scheuring-Wielgus /Zbyszek Kaczmarek /Reporter

"Witaj w domu, witaj w Wiośnie" - powiedział na konferencji prasowej w Warszawie Biedroń, zwracając się do Scheuring-Wielgus. "To dla mnie i dla Wiosny zaszczyt, że Joanna dołączy do naszej drużyny" - dodał.

Polityk poinformował, że w Wiośnie wszyscy jednogłośnie głosowali za kandydaturą posłanki. Podkreślił, że Scheuring-Wielgus wystartuje z drugiego miejsca na warszawskiej liście jego partii w wyborach do europarlamentu.

"Jestem przekonany, że także będąc w Parlamencie Europejskim, Joanna będzie kontynuowała to trudne zadanie uzdrawiania Polski z tego wszystkiego, co przez 30 lat naszej demokracji nie zostało zrobione. W końcu trzeba wziąć miotłę i to pozamiatać, jak robi się wiosenne porządki. To robi Joanna od wielu lat" - oświadczył Biedroń.