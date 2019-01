Juncker: Umowa o brexicie nie będzie renegocjowana

Umowa ws. brextu jest jedynym możliwym porozumieniem i debata oraz głosowanie w Izbie Gmin tego nie zmienią - oświadczył w środę szef KE Jean-Claude Juncker, odmawiając renegocjowania zapisów, czego chciałby Londyn.

Zdjęcie Jean-Claude Juncker /STEPHANIE LECOCQ /PAP/EPA

"Umowa o wystąpieniu pozostaje najlepszym i jedynym możliwym porozumieniem. UE mówiła to już w listopadzie, mówiliśmy o tym w grudniu, mówiliśmy o tym po pierwszym głosowaniu w Izbie Gmin w styczniu. Debata i głosowanie wczoraj w Izbie Gmin tego nie zmienią. Umowa o wystąpieniu nie będzie renegocjowana" - oświadczył Juncker w Parlamencie Europejskim.

We wtorek wieczorem brytyjscy posłowie przyjęli dwie poprawki do uchwały w sprawie brexitu, sugerujące konieczność znalezienia alternatywnego rozwiązania wobec wynegocjowanego przez rząd Theresy May kontrowersyjnego mechanizmu awaryjnego dla Irlandii Północnej (ang. backstop) i wskazujące zarazem na sprzeciw wobec scenariusza bezumownego wyjścia z UE.

W odpowiedzi May zapowiedziała próbę renegocjacji umowy wyjścia z UE.