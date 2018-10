KE zadecyduje w sprawie budżetu Włoch

Komisja Europejska ma dziś zdecydować o dalszych krokach w sprawie budżetu Włoch na przyszły rok. Bruksela krytykuje zbyt wysoki deficyt finansów publicznych. Władze w Rzymie odmówiły wprowadzenia zmian.

Plan budżetowy włoskiego rządu zakłada deficyt na poziomie 2,4 procent PKB, znacznie przewyższający zobowiązania poprzednich władz.

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska wysłała list do władz w Rzymie, w którym poinformowała, że projekt wydatków na przyszły rok łamie unijne reguły.

"Komisja Europejska nie chce kryzysu między Brukselą a Rzymem. Uważa jednak, że kraj strefy euro powinien przestrzegać wspólnych reguł" - mówił wczoraj komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici.

List do władz w Rzymie był traktowany jako ostrzeżenie przed rozpoczęciem procedury przeciwko Włochom, która na ostatnim etapie przewiduje odrzucenie planów budżetowych. Gdyby Komisja zdecydowała się na to, byłaby to decyzja bez precedensu. Procedura przewiduje później negocjacje i kary finansowe w przypadku ich fiaska.