Komitet polityczny PiS wybrał Krzysztofa Sobolewskiego na pełnomocnika wyborczego, a Teresę Schubert na pełnomocnik ds. finansowych - poinformowała w piątek rzeczniczka PiS Beta Mazurek. Dodała, że prace nad listami wyborczymi PiS w wyborach do PE wciąż trwają.

Zdjęcie Beata Mazurek /Andrzej Iwańczuk /Reporter

"Wybraliśmy pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika do spraw finansowych. Pełnomocnikiem wyborczym został Krzysztof Sobolewski, pełnomocnikiem finansowym pani Teresa Schubert" - powiedziała Mazurek po zakończeniu posiedzenia komitetu.

Dodała, że są to osoby "sprawdzone i doświadczone", a wyboru dokonano jednogłośnie.

Mazurek przekazała też, że prace nad listami wyborczymi PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego wciąż trwają. "Potrzebujemy jeszcze czasu na przeprowadzenie rozmów (...) będziemy je (listy) prezentować wtedy, gdy będziemy mieć pewność co do ich ostatecznego kryształu" - powiedziała.

"Wszystko zależy od tego, kiedy zostaną zakończone rozmowy z potencjalnymi kandydatami, kiedy uzyskamy od nich odpowiedź. Dajemy im jeszcze czas, żeby osoby, które się wahają co do tego, czy kandydować czy nie mogły podjąć decyzję na tak albo na nie" - mówiła. "Wtedy, kiedy będziemy gotowi do prezentowania tych list, z całą pewnością państwu te listy zaprezentujemy" - dodała.

Mazurek podkreśliła, że chętnych do kandydowania nie brakuje. "Osób jest więcej, niż miejsc. My zastanawiamy się nad tym, że jeżeli mamy pewność co do tego, że dane nazwisko jest nazwiskiem bardziej rozpoznawalnym i bardziej zawalczy o największą liczbę głosów, to w pierwszej kolejności rozmawiamy z tymi ludźmi. Jeśli się okaże, że oni nie przyjmą naszego zaproszenia, czy nie będą chcieli kandydować z naszych list, to w grę wchodzą kolejne osoby, które już o tym wiedzą" - mówiła.