​Koalicja Europejska: Mamy różne pomysły na Polskę, ale jeden pomysł na Europę

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD Nowoczesna Zieloni.

Zdjęcie Od lewej: Robert Tyszkiewicz, Katarzyna Lubnauer, Grzegorz Schetyna, Barbara Nowacka /Pawel Polecki /Reporter

Poseł PO Robert Tyszkiewicz poinformował na konferencji prasowej, że pełnomocnikiem wyborczym komitetu został Grzegorz Wójtowicz, a pełnomocnikiem finansowym Łukasz Pawełek.

Jak podkreślił Tyszkiewicz, ugrupowania tworzące Koalicję Europejską są zdeterminowane, by "razem pójść do wyborów europejskich, wygrać z PiS-em, odbudować polską pozycję w Europie i stworzyć solidarną UE, na którą czekają Polacy". "Hasło 'zjednoczona opozycja' stało się faktem" - dodał.

"PO najbardziej zależało na tym, aby stworzyć takie porozumienie, które będzie w stanie dać Polakom nadzieję na normalność i powrót Polski do grona najważniejszych państw UE, na powrót w Polsce praworządności i demokracji" - oświadczył Tyszkiewicz. "Jesteśmy przekonani, że zwyciężymy" - dodał.

Poseł PSL Piotr Zgorzelski przekazał, że trwają prace zespołu programowego Koalicji Europejskiej i niebawem zostanie przedstawiony program koalicji do wyborów europejskich. "Te wybory dotyczą tego, aby Polakom w UE i w Polsce żyło się lepiej. To są rzeczy, o których będziemy mówili w kampanii wyborczej, prezentując nasz program" - powiedział.

"Koniec z wywieszaniem białej flagi. Czas, aby Polska opuściła oślą ławkę, na którą wprowadził ją rząd PiS" - dodał poseł PSL.

Poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz wskazywał, że partie Koalicji Europejskiej mają różne pomysły na Polskę, ale jeden pomysł na Europę. "Mamy zamiar walczyć o odbudowanie pozycji Polski w UE, mamy zamiar walczyć o to, by w PE zablokować tych, którzy chcą rozbić wspólnotę europejską. Będziemy zabiegać o to, żeby do PE poszła najlepsza reprezentacja Polski w Unii" - powiedział polityk.

Zdaniem sekretarza generalnego SLD Marcina Kulaska tylko Koalicja Europejska jest w stanie "obronić nasz kraj przed polexitem".

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja.