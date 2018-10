Komisja Europejska odrzuciła projekt budżetu Włoch

Komisja Europejska zdecydowała we wtorek o odrzuceniu projektu budżetu Włoch na przyszły rok. Rzym będzie musiał teraz przedstawić nową propozycję w ciągu trzech tygodni.

"Włoski rząd otwarcie idzie przeciwko przyjętym wcześniej zobowiązaniom" - powiedział na konferencji prasowej w Strasburgu wiceszef Komisji Europejskiej ds. euro Valdis Dombrovskis.

Reklama

W ubiegłym tygodniu KE wysłała formalny list do ministra finansów Włoch, wyrażając swe niezadowolenie z przesłanego przez ten kraj projektu budżetu. Bruksela już wcześniej dawała do zrozumienia, że projekt włoskiego budżetu może być niezgodny z unijnym Paktem Stabilności i Wzrostu.

W przesłanym z Rzymu do Komisji Europejskiej projekcie zapisano podniesienie deficytu z 1,8 proc. PKB w 2018 roku do 2,4 proc. w przyszłym. Komisja uznała to za odejście od wcześniejszych zobowiązań włoskiego rządu.

Minister finansów Włoch Giovanni Tria w poniedziałkowym liście zapewniał KE, że projekt nie niesie ze sobą zagrożeń dla stabilności w kraju i w innych państwach UE.

Odrzucenie propozycji planu finansowego Italii jest bezprecedensowe. Do tej pory KE nie zdecydowała się na odesłanie do żadnej stolicy propozycji budżetu do poprawki.