​Sprawy organizacyjne, w tym bieżąca kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego, były głównym tematem piątkowych obrad Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. "Zdecydowaliśmy, że o rekonstrukcji rządu będzie informował bezpośrednio premier Mateusz Morawiecki" - poinformowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński i politycy PiS w Sejmie /Jan Bielecki /East News

W piątek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego partii, w którym uczestniczyli m.in.: wicepremier Piotr Gliński, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, szef klubu PiS Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i rzeczniczka partii Beata Mazurek oraz europosłowie.

"Na Komitecie Politycznym mówiliśmy o sprawach organizacyjnych naszej partii, związanych z przyjęciem członków. Mówiliśmy o sytuacji bieżącej, związanej z kampanią, o prowadzeniu kampanii przez nasz sztab, o kampanii indywidualnej, o tym, że dobrze, że jest (ona) intensywna" - powiedziała Mazurek w rozmowie z dziennikarzami po zakończeniu posiedzenia Komitetu Politycznego.

Jak relacjonowała, zapadła też decyzja, że jedyną osobą, która będzie wypowiadała się na temat rekonstrukcji rządu, o tym, "kiedy, kogo i w jakim zakresie", dotkną zmiany, będzie premier Mateusz Morawiecki.

Pytana, czy podtrzymuje wcześniejszą deklarację, że odbędzie się rekonstrukcja rządu, odpowiedziała: "Niczego nie podtrzymuje". "Dzisiaj zapadła taka decyzja, że w temacie rekonstrukcji wypowiada się tylko i wyłącznie premier Morawiecki. Wszystkie informacje na ten temat uzyskane przez państwa - jawne i niejawne - teraz nie będą miały znaczenia. Ponieważ są różne przecieki i często są to kłamliwe informacje, niesprawdzone, to uznaliśmy, że to kompetencja premiera" - mówiła Mazurek.

Konwencja rolna w Kadzidle

Z kolei europoseł Zbigniew Kuźmiuk poinformował w rozmowie z dziennikarzami, że rozmowy w trakcie posiedzenia Komitetu Politycznego dotyczyły głównie kampanii wyborczej. "Przed nami ważna konwencja rolna w Kadzidle. Będą przedstawiane propozycje dla środowiska wiejskiego, dla gospodarstw o charakterze nieprzemysłowym" - powiedział Kuźmiuk.

W sobotę w konwencji w Kadzidle udział weźmie m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Jak informuje PAP, obaj politycy mają zabrać głos. "Liderzy ugrupowania podkreślą rolę mniejszych miejscowości, a także poruszą temat polskiego rolnictwa" - powiedział polityk ze sztabu PiS.

W czasie trwającej obecnie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, PiS co tydzień w sobotę organizuje konwencje regionalne - ostatnia odbyła się w Gdańsku. Cykl konwencji zainaugurowano spotkaniem w Jasionce pod Rzeszowem, które odbyło się na początku marca. Wówczas zaprezentowano Europejską Deklarację Programową, pod którą podpisali się wszyscy liderzy list partii w poszczególnych okręgach.

Deklaracja zawiera 12 punktów: działania na rzecz powrotu UE do wartości, zabieganie o interesy polskich rolników, obronę prawa rodziców do wychowania dzieci, obronę równego traktowania polskich firm, wynegocjowanie korzystnego dla Polski unijnego budżetu. Znalazły się w niej też punkty dotyczące bezpiecznych granic Europy, niezależności energetycznej Europy, tej samej jakości produktów w całej Europie czy Europy równych szans. W deklaracji zapisano też sprawiedliwą politykę klimatyczną Europy, zrównoważony rozwój, jako podstawy silnej UE czy STOP nielegalnej imigracji.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów.