Kompromis z Wielką Brytanią się oddala

Wciąż nie udało się wypracować porozumienia między Wielką Brytania a Unią Europejską. Dlatego szefowie 27 krajów członkowskich, podczas dzisiejszego spotkania roboczego w Brukseli, po raz kolejny podejmą temat brexitu. Planowane jest także wystąpienie Theresy May, od której oczekuje się nowych propozycji i konkretów.

Czasu na porozumienie jest coraz mniej, bo - teoretycznie - już 29 marca 2019 r. powinno dojść do faktycznego "rozwodu" między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Pojawiają się jednak głosy, że okres przejściowy, przewidziany do końca 2020 r. mógłby zostać przedłużony, co pozwoliłoby na dopracowanie szczegółów i wypracowanie ostatecznego porozumienia, które satysfakcjonowałoby obie strony.

Z taką propozycją wyszedł Liam Fox, brytyjski minister handlu, a Michel Barnier - główny negocjator ws. brexitu ze strony UE - nie wykluczył takiej ewentualności. Rzecz w tym, by biznes miał szansę (i więcej czasu) na dostosowanie się do nowych zasad handlowych, które zostałyby ewentualnie wypracowane bądź do sytuacji, gdy takiego porozumienia jednak nie będzie.

Najbliższe spotkanie unijnych przywódców w Brukseli podczas szczytu Unii Europejskiej będzie poświęcone ponownie tematowi brexitu. To kolejna odsłona rozmów i kolejna szansa na porozumienie. Ostatnie negocjacje załamały się w niedzielę, gdyż Bruksela i Londyn nie potrafiły wypracować wspólnego stanowiska w sprawie kontroli towarów na granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział po tym, że oczekuje nowych, konkretnych propozycji od premier Theresy May.

Coraz częściej mówi się jednak o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia (tzw. twardy brexit). Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych apelował, że trzeba zrobić wszystko, by znaleźć kompromis. - Musimy odratować ten proces, ożywić go na powrót - mówił wiceminister Szymański

Podczas dzisiejszego obiadu roboczego szefów rządów planowane jest wystąpienie premier Wielkiej Brytanii, a następnie dyskusja w gronie 27 państw członkowskich. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Podczas pobytu w Brukseli ma on zaplanowane również kilka spotkań indywidualnych, m.in. z kanclerz Niemiec Angelą Merkel (wraz z rządem przylatuje do Warszawy 2. Listopada), premierem Wietnamu - Nguyen Xuan Phucem i premierem Singapuru - Lee Hsien Loongiem, którzy biorą udział w towarzyszącym wydarzeniu - szycie ASEM.

