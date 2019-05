Ze względu na zagrożenie powodziowe w Małopolsce i na Podkarpaciu politycy PiS zmieniają plany kampanijne; premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński nie wezmą udziału w zaplanowanej na środę konwencji PiS w Radomiu - wynika z informacji PAP uzyskanych w sztabie PiS.

"Radomska konwencja odbędzie się, ale wezmą w niej udział tylko lokalni działacze" - poinformował PAP jeden ze sztabowców PiS.

Według informacji PAP uzyskanych w Centrum Informacyjnym Rządu premier w środę po południu uda się do Dąbrowy Tarnowskiej (woj. małopolskie).

Według informacji uzyskanych w sztabie PiS swoje kampanie zawieszają kandydaci ugrupowania z okręgów w południowej części kraju, m.in. Beata Szydło i Patryk Jaki startujący do PE w okręgu małopolsko-świętokrzyskim.

W wyniku intensywnych opadów deszczu we wtorek i środę gwałtownie podniósł się poziom w rzekach na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska. W Dąbrowie we wtorek spadło 128,6 mm, przy czym maksymalny odnotowany tam opad przez ostatnie trzydzieści lat wyniósł 56,6 mm. Zalane zostały budynki przy kilku ulicach, woda zalała też piwnice Dąbrowskiego Domu Kultury, Halę Łuczniczą i Krytą Pływalnię. Podtopione zostały drogi gminne i drogi transportu rolnego, oraz pola uprawne we wszystkich sołectwach w gminie.

W środowym komunikacie IMGW przypomniało, że obecnie trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia hydrologicznego obowiązuje na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W ciągu najbliższej doby - jak podało IMGW - największe wzrosty poziomu wody spodziewane są na górskich dopływach Wisły w obrębie województwa śląskiego i małopolskiego. Przewiduje się również wzrosty na dopływach górnej Odry oraz górnym odcinku Wisły.

Morawiecki w Małopolsce

"Podjąłem decyzję, że udaję się do wschodniej Małopolski, gdzie mieszkańcy i służby walczą z żywiołem. Nikt z poszkodowanych nie pozostanie bez pomocy" - napisał szef rządu na Twitterze.

"Na bieżąco jestem informowany przez MSWiA i pozostałe służby o sytuacji na miejscu" - dodał.