Konwencja programowa Wiosny. Biedroń przedstawił swoje propozycje

Europejski program walki z rakiem, walka z biurokracją, rozszerzony program Erasmus, Europejski Fundusz Wolnych Mediów i wspólny europejski paszport - to niektóre z filarów europejskiego programu Wiosny Roberta Biedronia przedstawionych podczas czwartkowej konwencji ugrupowania.

Zdjęcie Lider partii Wiosna Robert Biedroń w Warszawie podczas konwencji programowej nt. programu europejskiego Wiosny / Tomasz Gzell /PAP

Lider Wiosny przedstawił też hasło, z którym jego formacja idzie do PE: "Europa dla ciebie".

Propozycje Wiosny

"Nasze postulaty to: europejskie standardy ochrony zdrowia i skuteczna walka z rakiem, Europa wolna od węgla i smogu, stawiająca na odnawialne źródła energii, Europejska Karta Praw Kobiet, (...), Europa bez biurokracji (...), Erasmus 2.0 - nie tylko dla studentów, ale również dla pracujących, Europejski Fundusz Wolnych Mediów (...) i wisienką na torcie naszego programu wiosennego niech będzie ten jeden wspólny europejski paszport" - wyliczył Biedroń podczas konwencji programowej Wiosny w stolicy.

Proponowany przez Wiosnę europejski program walki z rakiem zakłada m.in. ujednolicenie standardów i dostępności badań profilaktycznych, dzięki którym zwiększy się wykrywalność raka na wczesnym etapie, zapewnienie równego dostępu dla wszystkich Europejczyków do leków i terapii dla chorych oraz utworzenie specjalnego funduszu, z którego środki miałyby być przeznaczane na zakup "najnowocześniejszego sprzętu medycznego".

Elementami programu antyrakowego - według propozycji Wiosny - miałyby być ponadto wprowadzenie edukacji zdrowotnej od szkoły podstawowej, koordynacja i dofinansowanie badań nad lekami i kuracjami dla wszystkich krajów UE oraz wypracowanie nowych standardów rehabilitacji, które gwarantowałyby pacjentom "szybki powrót do pełnej sprawności".

Jednocześnie partia Biedronia chce wprowadzenia dyrektywy, która zagwarantuje obywatelom państw UE dostęp do lekarza specjalisty w nie więcej niż 30 dni.

"Polki i Polacy muszą mieć takie same szanse na wyleczenie, jak ma dzisiaj mieszkaniec Francji, Niemiec czy Szwecji; adres zamieszkania nie może już nigdy więcej decydować o wartości życia" - podkreślał lider Wiosny.

Sposób na walkę ze smogiem i "przyjazne" prawo

Drogą do - zapowiadanego przez Biedronia - uwolnienia Europy od węgla i smogu ma być z kolei m.in. pozyskanie dla Polski unijnych środków, które wsparłyby "wymianę kopciuchów" oraz transformację energetyczną kraju.

Biedroń zapowiada również walkę o bardziej przyjazne europejskie prawo, które będzie "ułatwiać nam życie, a nie przysparzać nam dodatkowych problemów". "Stworzymy europejski test przyjaznego prawa - system oceny regulacji przed jej wprowadzeniem. Żeby go przejść, regulacje będą musiały być wystarczająco proste, zrozumiałe i łatwe do wdrożenia. Żadne nowe przepisy nie będą już utrudniać życia obywateli i obywatelek UE ani stać na drodze małych i średnich przedsiębiorstw; nigdy więcej takich przypadków, jak RODO" - mówił lider Wiosny.

Kolejna propozycja - przyjęcie Europejskiej Karty Praw Kobiet - miałaby zagwarantować wszystkim Europejkom m.in. powszechny dostęp do "rzetelnej edukacji seksualnej", prawo do opieki okołoporodowej, do równych zarobków na tym samym stanowisku oraz do bezpiecznego przerywania ciąży.

"Wierzymy, że prawa człowieka trzeba globalizować i tam, gdzie mowa o prawach człowieka, nie ma miejsca na Europę różnych prędkości, tam, gdzie mowa o prawach i wolnościach, prawo europejskie musi działać bezpośrednio" - przekonywał Biedroń.

Stworzenie Europejskiego Funduszu Wolnych Mediów miałoby z kolei - zgodnie z uzasadnieniem zaprezentowanym przez lidera Wiosny - zapewnić możliwość ubiegania się o unijne środki mediom lokalnym i ogólnokrajowym, które wspierają demokrację i rządy prawa oraz patrzą władzy na ręce.

Biedroń przedstawił też propozycję rozszerzenia programu Erasmus tak, by stał się on dostępny "dla wszystkich młodych Europejczyków", w tym także uczniów szkół średnich i młodych pracowników (do ukończenia 26. roku życia), którzy uzyskaliby dostęp do staży w całej UE.

"Przede wszystkim człowiek, jego prawa i wolności"

Jak podkreślił Biedroń, w wizji jego ugrupowania Europa "to nie tylko autostrady i stadiony, ale również, a może przede wszystkim człowiek, jego prawa i wolności, bo to człowiek powinien być w centrum zainteresowania polityki europejskiej".

"Przynosimy Europie wolność, przynosimy Europie świeżość, przynosimy Europie prawa człowieka, przynosimy Europie integrację, a symbolem tego jest ten jeden paszport dla wszystkich Europejczyków i Europejek" - powiedział Biedroń demonstrując zgromadzonym na konwencji projekt dokumentu z 12 gwiazdami na okładce.

Wspólna polityka wizowa

Propozycja Wiosny zakłada wprowadzenie wspólnej polityki wizowej UE wobec całego świata - rozwiązania, które ma spowodować, że każdy paszport z wewnątrz Unii będzie musiał być tak samo respektowany. Docelowo program partii przewiduje też wprowadzenie jednolitego paszportu europejskiego, który w 2022 r. miałby zastąpić paszporty krajowe.

Lider Wiosny przekonywał też w swoim przemówieniu, że Europie zagrażają dziś "wyjątkowo mocno" populiści i nacjonaliści, którzy budzą demony rasizmu, ksenofobii i nienawiści. Ocenił jednocześnie, że populiści "mają ułatwione zadanie, bo walczą z Europą, która stanęła w miejscu, w której marazm zastąpił wielkie idee, wielkie marzenia i wielkie nadzieje".

W ocenie Biedronia w Unii "brakuje nowej europejskiej wizji, nowej opowieści dla nas i dla następnych pokoleń, czegoś, co zaraziłoby nas entuzjazmem, dało nam nadzieję na lepsze jutro".

"Dlatego wyciągamy dzisiaj rękę do naszych optymistycznych, pełnych nadziei i energii przyjaciół w Europie: do (wiceszefa KE - PAP) Fransa Timmermansa, który odwiedzi nas w niedzielę i będzie wspierał Wiosnę przez całą kampanię, do premiera Hiszpanii Pedro Sancheza, do wszystkich demokratów i demokratek, które bronią dziś Europy" - dodał.

Biedroń o zwycięstwie Czaputovej

Lider Wiosny odniósł się też w tym kontekście do niedzielnego zwycięstwa Zuzany Czaputovej w wyborach prezydenckich na Słowacji, oceniając, że pokazało ono "jak zwyciężać mamy" i że "da się wyrwać kraj z objęć populistów i starych, leniwych partii".

"Gratulacje, pani prezydentko. Teraz pora na odważne decyzje w Polsce. Otwórzmy nowy rozdział integracji europejskiej, tak żebyśmy mogli powiedzieć: jestem Europejczykiem, jestem Europejką, więc żyję, jak Europejczyk i Europejka; czas na europejskie standardy w całej Europie, nie tylko w niektórych jej częściach" - mówił polityk.

"Tak jak kiedyś Polska przyniosła Europie solidarność, impuls do zmiany w 1989 r., niech da (...) kolejny impuls w 2019 r., niech przyniesie jej przyszłość. (...) Czas na Europę dla wszystkich, Europę dla ciebie - to jest nasze hasło, z tym hasłem pójdziemy do PE i będziemy tworzyć Europę nie dla biskupów, nie dla polityków, nie dla oligarchów, ale dla nas" - dodał Biedroń.

Krytyka PiS i zarzuty pod adresem PO

Lider Wiosny skrytykował też politykę europejską PiS, stwierdzając m.in., że w jej efekcie Polska jest dziś najsłabsza od dekad i zajmuje na arenie międzynarodowej miejsce "bliżej San Escobaru niż Europy". "Musimy to zmienić i Wiosna to zmieni" - oświadczył.

Zarzucił też PiS m.in. niezdolność do działania i podejmowania dialogu w obliczu protestów kolejnych społecznych - nauczycieli, osób z niepełnosprawnościami, rolników, policjantów, pracowników sądów i zawodów medycznych.

Biedroń odnosił się także do Koalicji Europejskiej, która - jego zdaniem - nie jest w stanie wykrzesać z siebie prawdziwych idei i nie jest w stanie przeciwstawić się destrukcyjnej polityce szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ nie wie, że "bycie anty-PiS-em, to zdecydowanie za mało".

Zarzucił też Platformie Obywatelskiej "krycie autokraty (premiera Węgier, Viktora) Orbana w PE", zwracając uwagę, że partia szefa węgierskiego rządu zasiada z Platformą w jednej europejskiej rodzinie politycznej.

Zaapelował w związku z tym do Koalicji Europejskiej o złożenie w ciągu tygodnia wniosku "o usunięcie, nie zawieszenie, Orbana z szeregów (Europejskiej Partii Ludowej - PAP)". "Nie można traktować obrony demokracji tylko wybiórczo: albo ją obronimy, albo schowamy głowę w piasek, nie ma drogi pośredniej" - przekonywał Biedroń.

Labuda: Świeckie państwo, ekologia, równe prawa

W czasie konwencji głos zabrała też m.in. szefowa komitetu poparcia Wiosny, b. opozycjonistka okresu PRL i minister w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Barbara Labuda, która podkreśliła, że program ugrupowania Biedronia jest potrzebny Polsce. "W szczególności trzy punkty (...): świeckie państwo, ekologia, równe prawa" - zaznaczyła Labuda.

Według niej, jeśli udałoby się wprowadzić w życie program Wiosny, nie byłoby możliwe sprawowanie władzy przez "formacje skrajnie konserwatywne, szowinistyczne takie jak PiS".

"Wierzę, że ekipa Wiosny w PE będzie aktywna, czynna, twórcza, będzie się włączała we wszystkie zadania unijne, będzie je redefiniowała, przemieniała; będzie po prostu współtwórczynią nowej Europy, będzie też kształtowała jej nowe cele" - powiedziała szefowa komitetu poparcia partii Biedronia.