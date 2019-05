W Teatrze Dramatycznym w Płocku (woj. mazowieckie) rozpoczęła się w sobotę konwencja regionalna Koalicji Europejskiej (KE). Obecni są liderzy poszczególnych ugrupowań współtworzących Koalicję, w tym szef PO Grzegorz Schetyna, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

W regionalnej konwencji KE przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego (PE) uczestniczą też przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty i jeden z liderów Partii Zieloni Marek Kossakowski. Są również kandydaci KE startujący w eurowyborach.

Na Mazowszu liderem listy KE w wyborach do PE jest europoseł Jarosław Kalinowski z PSL. Na kolejnych miejscach, są m.in.: europoseł PO Dariusz Rosati, b. podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Ireneusz Sitarski z SLD, a także b. szef CBA Paweł Wojtunik z PO.

"Rządzący robią wszystko, by podzielić Polskę na wieś i miasto"

Schetyna podkreślił, że w Płocku, tak ważnym mieście w historii Polski, chce mówić o sprawach fundamentalnych - o równości.

"Wszyscy widzimy, że Polska jest pęknięta, rządzący robią wszystko, by podzielić Polskę na wieś i miasto, na religijnych i niereligijnych, na wykształconych i niewykształconych, w końcu na zwolenników PiS i zwolenników Koalicji Europejskiej" - powiedział lider PO.

Jak przekonywał, ludzie wskazują, że za rządów PiS Polska jest "podzielona, niesprawiedliwa i smutna". "I to trzeba zmienić. Musimy pożegnać ten rząd, zacząć być razem i w końcu zacząć się do siebie uśmiechać. Tworząc Koalicję Europejską pokazaliśmy, że jest to możliwe" - oświadczył szef Platformy.

"Musimy zrobić kolejny krok, trzeba Polskę skleić, odnaleźć to, co wspólne, a wtedy jako naród będziemy wielką siłą" - powiedział Schetyna.

Według niego Polacy, żeby być wolni musza być równi. "Nie akceptujemy wywyższania się, nie akceptujemy przywilejów władzy, nie zaakceptujemy nad sobą żadnego władcy, pana, a tym bardziej króla z dworem, który chce decydować, kto do wspólnoty narodowej może należeć, a kto nie" - mówił lider PO.

Co za dodatkowe 100 mld zł?

Lider PO podkreślił, że Koalicja Europejska chce równego traktowania, równości wobec prawa, równego dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej. "Europa może nam w tym pomóc, bo z jednej strony pilnuje praworządności, a z drugiej strony daje pieniądze na rozwiązywanie naszych problemów tu, na miejscu. Trzeba tylko umieć je wziąć, a my umiemy" - oświadczył Schetyna.

"Za dodatkowe 100 mld zł, które uzyskamy w nowym budżecie UE na następne 7, lat ruszymy z trzema programami: europejska ochrona zdrowia, europejskie płace i coś co dla równości w Polsce ma znaczenie podstawowe: narodowy program rozwoju wsi" - poinformował polityk.

"Chcę zwrócić się do polskich rolników, którzy już wiedzą, rozmawialiśmy o tym, że w przyszłym budżecie unijnym wynegocjowanym przez PiS ma być o 15 mld zł mniej na polską wieś. Takie są smutne fakty. To jest odpowiedzialność i nieudolność rządu PiS" - ocenił Schetyna.

Jak wskazał, europosłowie PiS głosowali przeciwko rezolucji przygotowanej przez europosłów PO i PSL, która - przekazał - gwarantowała pieniądze dla polskiej wsi. "Dlaczego tak zrobili? Trudno zgadnąć. Chyba tylko dlatego, że przygotowała tę rezolucję delegacja PO i PSL" - zauważył Schetyna. "Politycy PiS, musicie się opamiętać" - apelował.

Schetyna podkreślił, że mieszkańcy wsi muszą być tak samo traktowani, jak mieszkańcy miast. "Nie może być tak, że rzeczy dostępne w miastach są tylko marzeniem na wsi. Każdy Polak - niezależnie gdzie mieszka - musi mieć dostęp do lekarza, do przedszkola dla swoich dzieci, czy po prostu do sprawiedliwego startu" - oświadczył szef PO.

Schetyna o walce z pedofilią

Schetyna w Płocku mówił m.in. o bezpieczeństwie dzieci.

"Bezpieczeństwo jest dla wszystkich bez wyjątku. Tak, dzieci nie głosują, są słabe, bezbronne i zdane na pomoc dorosłych. Ale absolutnie chce to wyraźnie dzisiaj powiedzieć: hańbą dla każdego państwa i polityka jest przymykanie oka na ich krzywdę. Jeżeli dziś władza kalkuluje, że oprawca, pedofil, jest wpływowy, może pomoc w wyborach i dlatego trzeba go zostawić w spokoju, to okrywa hańbą nie tylko siebie i urząd, który sprawuje, ale też tych, którzy na nich głosują" - podkreślił lider PO.

"Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć: tu nie może być żadnej kalkulacji. Jeżeli ktoś krzywdzi dzieci, to ma iść do więzienia. Koniec i kropka. Chcę powiedzieć bardzo jasno: walka z pedofilią to nie jest walka z Kościołem, ale w obronie dzieci nie cofniemy się przed nikim. Przed ręką sprawiedliwości żaden pedofil nie schowa się ani w kurii, ani w żadnej partii, ani w Sejmie - nigdzie!" - podkreślił Schetyna.

"Europejska ochrona zdrowia będzie też dla was"

Na konwencji Koalicji Europejskiej w Płocku Schetyna nawiązał do postulatu KE ws programu europejskiej ochrony zdrowia.

"Europejska ochrona zdrowia, obejmie wszystkich bez wyjątków. Mieszkańców wszystkich regionów - wsi, miast i miasteczek, biednych i bogatych, skorzysta z niej wierzący i niewierzący, rolnik i bezrobotny, córka dyrektora banku i syn kasjerki. Każdy. Wierzę, że tak może się stać. Bo opieka zdrowotna jest czymś, co się każdego w równym stopniu od państwa należy. A my, jako Koalicja Europejska mamy program i wiemy skąd wziąć pieniądze i wiemy, jak to zrobić" - powiedział Schetyna.

Jak podkreślał, przykładów na narastające nierówności w Polsce jest wiele: między wsią, a miastem, między zamożnymi, a tymi, którym brakuje pieniędzy, są też nierówności między regionami. "Państwo musi te nierówności niwelować. Jednym z najważniejszych zadań jest wyrównanie życia na wsi i w mieście. A zadanie najpilniejsze, to ochrona zdrowia - bo tu chodzi o życie" - mówił Schetyna.

Zwracając się do zwolenników Prawa i Sprawiedliwości powiedział: "Wiem, że macie swoje poglądy. Sympatie i antypatie. Wiem, że do wszystkiego was nie przekonamy. Ale ochrona zdrowia na europejskim poziomie będzie też dla was. Wy też wiecie, jakie to ważne. Wy też czekacie miesiącami, a czasami latami w kolejce do specjalisty. Rak nie pyta o preferencje partyjne. Proszę was w tej sprawie - bądźmy zgodni i wszyscy uwierzmy, że to można i trzeba zmienić" - zaznaczył lider PO.

Programy "Twój lekarz", "Lepsza opieka" i "Sprawiedliwy start"

Na konwencji Koalicji Europejskiej w Płocku Schetyna zapowiedział wprowadzenie programu "Twój lekarz", zakładającego poprawę dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców obszarów wiejskich. "Dzisiaj mężczyźni na wsi żyją przeciętnie krócej o prawie 3 lata od mieszkańców wielkich miast. Zniwelujemy tę różnicę" - oświadczył.

"Zwiększymy liczbę zespołów ratownictwa medycznego. Uruchomimy programy profilaktyczne w powiatach, których zadaniem będzie prewencja onkologiczna, kardiologiczna i neurologiczna. Nie ma naszej zgody na to, by mieszkańcy terenów wiejskich byli bardziej narażeni na przedwczesną śmierć z powodu chorób serca czy udaru" - zadeklarował polityk.

Schetyna zadeklarował, że Koalicja chce także zrealizować program "Lepsza opieka", który ma w szczególności objąć opieką kobiety i dzieci z obszarów z gorszym dostępem do świadczeń zdrowotnych. "Będziemy kierować dodatkowe środki na leczenie, profilaktykę i podnoszenie standardów opieki medycznej tam, gdzie dzisiaj ten dostęp jest ograniczony" - zapowiedział lider Platformy. Jak ocenił, kobiety, które są pozbawione dostępu do lekarza ginekologa są tak naprawdę pozbawione swoich podstawowych praw.

Schetyna postulował ponadto program "Sprawiedliwy start". "Ułatwimy życie na wsi rodzinom z dziećmi tak, aby nie musiały decydować się na przeprowadzkę w poszukiwaniu lepszej edukacji i przyszłości dla najmłodszych. Dofinansujemy edukację w małych miastach, aby wyrównać szanse na start" - oświadczył.

"Nie jesteśmy i nie będziemy jednakowi, ale w sprawach podstawowych musimy być równi, wszyscy. Mamy równe prawo do godności, do sprawiedliwego, niezależnego sądu, do edukacji, do czystego powietrza i przede wszystkim do ochrony zdrowia, czyli do życia. Europejska ochrona zdrowia jest na to sposobem" - mówił Schetyna.

"Potrzebujemy do tego Europy solidarnej. Wygramy wybory, zdobędziemy europejskie pieniądze i wprowadzimy nasze programy" - zadeklarował Schetyna. "Zrobimy to dla wszystkich, również dla tych, którzy dla nas nie głosują. Bo wszyscy Polacy są wolni i równi. Bez wyjątku zasługują na szacunek i lepsze życie. Dlatego zwyciężymy, dla wszystkich" - oświadczył.