Konwencja Wiosny w Warszawie. Biedroń prezentuje "jedynki"

W sobotę po godz. 14.00 w warszawskim klubie Palladium rozpoczęła się konwencja Wiosny, na której Robert Biedroń zaprezentuje "jedynki" swojego ugrupowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zdjęcie Robert Biedroń /Adam Jankowski /Reporter

Według dotychczasowych doniesień, lider Wiosny ma być "jedynką" listy tej partii w wyborach do PE w Warszawie. Drugie miejsce na tej liście ma zająć posłanka Teraz! Joanna Scheuring-Wielgus.

Wśród liderów list Wiosny do PE są też m.in. legendarny działacz Solidarności w okresie PRL Zbigniew Bujak, partner Biedronia Krzysztof Śmiszek, b. zastępczyni RPO Sylwia Spurek, b. wicemarszałek Sejmu i wieloletnia szefowa Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Wanda Nowicka, wywodzący się ze środowiska Krytyki Politycznej socjolog Maciej Gdula oraz b. stołeczna radna Paulina Piechna-Więckiewicz.

Według informacji PAP, w przyszłym tygodniu Biedroń uda się w objazd po kraju, by prezentować poszczególnych liderów list Wiosny na regionalnych konferencjach prasowych w ośmiu miastach Polski. W poniedziałek będzie w Szczecinie i Poznaniu, we wtorek we Wrocławiu i Katowicach, w środę w Krakowie i Rzeszowie, a w czwartek w Gdańsku i Olsztynie. Konferencjom ma też towarzyszyć zbieranie podpisów pod listami wyborczymi Wiosny.

Już wcześniej Biedroń poinformował, że szefem sztabu wyborczego ugrupowania będzie wiceprezes Wiosny Marcin Anaszewicz, pełnomocniczką wyborczą wiceprezeska partii Gabriela Morawska-Stanecka, a pełnomocniczką finansową - skarbniczka Wiosny Monika Gotlibowska.

Większość sondaży wskazuje, że Wiosna może liczyć na trzeci, po PiS i Koalicji Europejskiej, wynik w majowych eurowyborach.