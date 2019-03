W sobotę po godz. 14.00 w warszawskim klubie Palladium rozpoczęła się konwencja Wiosny, na której Robert Biedroń zaprezentował "jedynki" swojego ugrupowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W okręgu pierwszym (pomorskie) "jedynką" będzie Beata Maciejewska - była szefowa gabinetu Roberta Biedronia w Urzędzie Miejskim w Słupsku.



Z okręgu drugiego (kujawsko-pomorskie) jako "jedynka" wystartuje Wanda Nowicka - była wicemarszałek Sejmu i działaczka feministyczna.



"Jedynką" okręgu trzeciego (podlaskie i warmińsko-mazurskie) będzie Monika Falej - działaczka społeczna, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.



Okręg czwarty (Warszawa plus osiem powiatów mazowieckiego) reprezentować będzie lider partii Robert Biedroń. Drugie miejsce w tym okręgu zająć ma posłanka Teraz! Joanna Scheuring-Wielgus.



Okręg piąty (część woj. mazowieckiego bez Warszawy i ośmiu powiatów) reprezentować będzie Paulina Piechna-Więckiewicz - była wiceprzewodnicząca SLD, związana w przeszłości także z Inicjatywą Polską i ugrupowaniem Jana Śpiewaka.



W okręgu szóstym (łódzkie) wystartuje Anita Sowińska - szefowa struktur partii w województwie.



"Jedynką" okręgu siódmego (wielkopolskie) będzie Sylwia Spurek - była zastępczyni RPO, obecnie szefowa zespołu doradców Wiosny ds. polityki społecznej.



W okręgu ósmym (lubelskie) wystartuje legendarny działacz "Solidarności" Zbigniew Bujak.



"Jedynką" okręgu dziewiątego (podkarpackie) będzie Anna Skiba - sekretarz generalny partii Ryszarda Petru.



Okręg dziesiąty (małopolskie plus świętokrzyskie) reprezentować będzie Maciej Gdula - socjolog, współzałożyciel partii Wiosna, przedstawiany jako "mózg" partyjnych struktur.



"Jedynką" okręgu 11 (śląskie) będzie Łukasz Kohut - działacz Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich i Śląskich Pereł.



Okręg 12 (dolnoślaskie i opolskie) reprezentować będzie Krzysztof Śmiszek - prawnik, a prywatnie partner Roberta Biedronia.



Listę zamyka okręg 13 (lubuskie i zachodniopomorskie), gdzie wystartuje Anita Kucharska-Dziedzic - zielonogórska radna związana z ruchami miejskimi, działaczka na rzecz praw kobiet.

"Inna polityka jest możliwa"

"W wyborach europejskich musimy pokazać, że inna polityka jest możliwa, że nasza odwaga w głosowaniu może przerwać ten śmiertelny uścisk, w którym od lat tkwi polska polityka" - powiedział w sobotę lider Wiosny Robert Biedroń podczas konwencji ugrupowania w Warszawie.

"Stać nas na europejską wizję, bo mamy odwagę - bo Wiosna ma odwagę" - oświadczył. "Każdego dnia, każdego tygodnia będziemy ciężko pracować, żeby ta wizja stała się faktem, żeby Polska wreszcie, nareszcie stała się naszym wspólnym dobrem w europejskim domu i żebyśmy nie zmarnowali tej szansy wyborczej" - mówił szef Wiosny.

"Oni mówią nam dzisiaj, że wstają z kolan - widocznie przez całe życie żyli na kolanach. Chcę dziś powiedzieć wszystkim Polkom i Polakom: my nigdy nie byliśmy na kolanach, jesteśmy dumnym narodem w centrum Europy, nie zgadzamy się na politykę kompleksów i wstydu" - podkreślił Biedroń.

Według informacji PAP, w przyszłym tygodniu Biedroń uda się w objazd po kraju, by prezentować poszczególnych liderów list Wiosny na regionalnych konferencjach prasowych w ośmiu miastach Polski. W poniedziałek będzie w Szczecinie i Poznaniu, we wtorek we Wrocławiu i Katowicach, w środę w Krakowie i Rzeszowie, a w czwartek w Gdańsku i Olsztynie. Konferencjom ma też towarzyszyć zbieranie podpisów pod listami wyborczymi Wiosny.

Już wcześniej Biedroń poinformował, że szefem sztabu wyborczego ugrupowania będzie wiceprezes Wiosny Marcin Anaszewicz, pełnomocniczką wyborczą wiceprezeska partii Gabriela Morawska-Stanecka, a pełnomocniczką finansową - skarbniczka Wiosny Monika Gotlibowska.

Większość sondaży wskazuje, że Wiosna może liczyć na trzeci, po PiS i Koalicji Europejskiej, wynik w majowych eurowyborach.