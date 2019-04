W sobotę w Warszawie odbywa się pierwsza wspólna konwencja Koalicji Europejskiej, którą współtworzą: Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Nowoczesna oraz Zieloni.

Zdjęcie Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna przemawia podczas konwencji Koalicji Europejskiej /Radek Pietruszka /PAP

W hali Global Expo w Warszawie pojawili się m.in. liderzy partii, tworzących Koalicję Europejską - szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty, szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer oraz liderka Zielonych Małgorzata Tracz.



Schetyna: Teraz stawka wyborów jest wyższa

Lider PO w swoim wystąpieniu nawiązując do hasła Koalicji podkreślił, że Polaków w najbliższych wyborach do PE czeka "wielki wybór". "Albo silna, dostatnia, demokratyczna Polska w mocnej Europie, albo to, co dziś - państwo partyjne, na drodze do wyjścia z Unii Europejskiej. Albo Polska jeden z liderów Zachodu, albo Polska dryfująca na Wschód. Albo my Polacy dogonimy poziom i jakość życia zachodnich Europejczyków, albo się na pokolenia od nich oddalimy" - oświadczył Schetyna.

Szef Platformy ocenił, że wybory w 2019 r. są najważniejszymi od tych w 1989 r. "Wtedy Polacy jasno odrzucili komunizm, a wybrali suwerenność, demokrację, kurs na Zachód i szansę na lepsze życie. Teraz stawka wyborów jest jeszcze wyższa" - wskazał Schetyna.

Jak powiedział, do zwycięstwa w 1989 r. potrzebna była szeroka koalicja sił demokratycznych i patriotycznych. Dodał, że dzisiaj udało się taką koalicję, Koalicję Europejską zbudować. "Jesteśmy dumni, że nam się to udało, że pierwszy raz od 30 lat porozumieli się i współdziałają ludzie różnych opcji politycznych, ale połączeni jednym - pracą dla przyszłości Polski" - oświadczył lider PO.





Wspólna deklaracja KO

W czwartek liderzy Koalicji Europejskiej odsłonili w Warszawie hasło wyborcze - "Przyszłość Polski. Wielki wybór", a także podpisali i zaprezentowali 10-punktową deklarację programową.



W deklaracji znalazły się m.in. takie postulaty, jak zapewnienie takich samych standardów (dotyczących praw, wolności, poziomu życia) jak w Europie Zachodniej, poprawa jakości żywności oraz wyrównywanie szans w rolnictwie, dysponowanie funduszami europejskimi przez obywateli i samorządy, wyrównywanie poziomów życia Europejczyków, programy dla ludzi młodych czy poprawa jakości powietrza. Koalicja Europejska chce też, by Polska na powrót stała się jednym z liderów UE.



Sobotnia konwencja to element przygotowań Koalicji do zaplanowanych na 26 maja wyborów do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybiorą w nich 52 eurodeputowanych. W całej UE wybory do PE odbędą się w dniach 23-26 maja.