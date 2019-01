Biorę to poważnie pod uwagę - powiedziała była premier Ewa Kopacz (PO) pytana w poniedziałek, czy wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jak zaznaczyła, nie odbyła się jeszcze rozmowa w tej sprawie. "Jak będzie taka rozmowa, to zdecyduję" - dodała.

O start w wyborach do europarlamentu Kopacz zapytano w TVN 24. "Biorę to poważnie pod uwagę. Jeszcze nie było rozmowy. Jak będzie taka rozmowa, to zdecyduję" - podkreśliła. Dopytywana, czy wystartuje z Warszawy, była premier powtórzyła, że jeszcze nie rozmawiała na ten temat.

Według szefa klubu PO Sławomira Neumanna startu kampanii wyborczej PO można spodziewać się na początku kwietnia. Do tego czasu gotowe powinny być już listy wyborcze. Neumann nie chce jeszcze przesądzać, kto będzie startował do europarlamentu. "Wszystko zależy od uzgodnień koalicyjnych" - podkreślił w rozmowie z PAP.

W nieoficjalnych rozmowach PAP padają m.in. nazwiska byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, byłej premier Ewy Kopacz, b. premiera, b. szefa NPB Marka Belki i b. szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Startować mieliby także dotychczasowi europosłowie PO: były premier i b. przewodniczący PE Jerzy Buzek, dwoje byłych unijnych komisarzy: Danuta Huebner i Janusz Lewandowski, b. szef MSZ Dariusz Rosati, Jan Olbrycht czy Tadeusz Zwiefka.