"Konfederacja składa się z różnych ludzi, różnych ugrupowań, których łączy jedno: nie lubimy Unii Europejskiej" - powiedział w sobotę Janusz Korwin-Mikke w Lublinie na konwencji komitetu Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy.

Zdjęcie Janusz Korwin-Mikke /Mateusz Grochocki /East News

Porównanie do III Rzeszy

Korwin-Mikke, prezes partii KORWiN podkreślił, że z Unią Europejską "nie można się pogodzić, to jest źródło faszyzmu". "Porównajcie sobie na uczelniach ustawodawstwo III Rzeszy i ustawodawstwo Unii Europejskiej, będziecie zaszokowani podobieństwem tych dwu organizmów" - powiedział.

"Jeżeli wam się mówi w Brukseli - w tej chwili mówi się otwarcie - o likwidacji państw, o tym, że będzie naród europejski, to to właśnie jest nacjonalizm. Z chwilą jak powstanie Unia Europejska i naród europejski, to eurosocjalizm zamieni się w narodowy socjalizm i przed tym chcemy was obronić" - dodał Korwin-Mikke

Liderka Fundacji "Życie i Rodzina" Kaja Godek, powiedziała, że Konfederacja chce osiągnąć dobry wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego, aby dzięki temu zostać w przyszłości trzecią siłą polityczną w kraju. Nie trzeba mieć w demokracji większości, żeby rządzić - przekonywała.

"Można mieć mniejszość, tylko ta mniejszość musi być zdecydowana, wiedzieć czego chce i wiedzieć w jaki sposób to przeprowadzi. My mamy świadomość, że nie będziemy pierwszą siłą polityczną, ale chcemy być trzecią. Chcemy zrobić dobry wynik w tych wyborach po to, żeby móc być taką mniejszością, która będzie języczkiem uwagi, która będzie wymuszała rozwiązania dobre dla polskiego społeczeństwa i dla Polski" - powiedziała Godek.

"Chcemy, żeby Polska była suwerenna. Dyktat Brukseli i Berlina jest nieakceptowalny. Mówienie o tym, że Unia Europejska jest wspólnotą równych narodów, w której silniejsze narody służą słabszym, jest absurdem i bzdurą. To tak nie wygląda" - dodała Godek.

Prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki powiedział, że Konfederacja jest "pierwszym zjednoczeniem od 1989 r. ludzi, którzy nie mają kompleksów wobec żadnej stolicy". "Te elity, które nami rządzą od 30 lat są głęboko zakompleksione. Oni muszą mieć jakiegoś pana, albo wcześniej w Moskwie, albo później w Berlinie albo teraz w Waszyngtonie i Tel Awiwie. A my mówimy "nie", Polak na swoim, gospodarzem swojego własnego państwa" - powiedział Winnicki.

"Dzisiaj kształt Unii Europejskiej zmienia się. W tych eurowyborach we Francji wygra Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, we Włoszech wygra Liga premiera Matteo Salviniego, w innych państwach - eurosceptycy, narodowcy, konserwatyści. (...) Przez całą Europę idzie ruch antyimigrancki, antyzboczeniowy, ruch pronarodowy, prowolnościowy i my musimy w Polsce ten ruch wzmocnić" - podkreślił Winnicki.

Podczas konwencji zaprezentowali się kandydaci Konfederacji do Parlamentu Europejskiego w okręgu lubelskim. Listę otwiera tu członek zarządu Ruchu Narodowego Witold Tumanowicz, na drugim miejscu jest prezes regionalnych struktur partii KORWiN Bartłomiej Pejo, a na trzecim - naukowiec zajmujący się polityką ukraińską, prof. Witold Osadczy.