We wtorek zaprezentowane zostaną partie i środowiska polityczne, które wesprą Koalicję Europejską w wyborach do Parlamentu Europejskiego - poinformował w niedzielę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, do koalicji na pewno dołączy Unia Europejskich Demokratów.

Władysław Kosiniak-Kamysz

O rozszerzeniu Koalicji Europejskiej mówił w piątek lider PO Grzegorz Schetyna podczas debaty z amerykańskim historykiem Timothy Snyderem. Koalicję - projekt powołany pod koniec lutego na majowe wybory do Parlamentu Europejskiego - współtworzą: PO, PSL, SLD, Nowoczesna oraz Zieloni.

Kosiniak-Kamysz poinformował w niedzielę w Radiu ZET, że prezentacja nowych podmiotów odbędzie się we wtorek. Zdradził, że jednym z nich będzie Unia Europejskich Demokratów, której posłowie obecnie współtworzą z ludowcami klub w Sejmie.

"To jest ważny sygnał, że wokół Koalicji Europejskiej gromadzi się najwięcej środowisk politycznych i społecznych, bo to nie będą tylko partie polityczne" - podkreślił lider PSL.

Zaznaczył, że w pierwszej kolejności przedstawione zostaną partie polityczne, a w późniejszym terminie organizacje społeczne.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja; Polacy wybiorą w nich 52 polskich eurodeputowanych.