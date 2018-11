Unijne kraje pracują nad deklaracją polityczną, dotyczącą przyszłych relacji handlowych z Wielką Brytanią, odrzucają natomiast możliwość zmian w porozumieniu, określającym warunki brexitu.

Zdjęcie Theresa May i Donald Tusk, a z prawej Sebastian Kurz /AFP

Żądania renegocjacji umowy pojawiły się na Wyspach Brytyjskich, gdzie posypały się dymisje tych członków rządu, którzy uważają, że porozumienie godzi w brytyjskie interesy. Eksperci przewidują też, że umowa zostanie odrzucona w brytyjskim parlamencie.

"27" swoich planów nie zmieniła i mimo kryzysu politycznego na Wyspach przygotowuje się do szczytu 25 listopada, na którym europejscy przywódcy mają zatwierdzić porozumienie brexitowe.

"To dobre porozumienie dla obu stron, które pozwoli uniknąć twardego brexitu, a wyjście Wielkiej Brytanii bez porozumienia uderzy w nią o wiele bardziej niż w Europę" - mówił w piątek w Brukseli Sebastian Kurz, kanclerz Austrii, kierującej pracami Unii.

Umowa brexitowa, licząca 585 stron, była w ostatnich dniach uważnie analizowana w europejskich stolicach. Dziś, na spotkaniu w Brukseli, mają ją omówić ambasadorowie z 27 krajów, a jutro unijni ministrowie. Ale więcej uwagi "27" poświęca teraz deklaracji dotyczącej przyszłych relacji handlowych Unii z Wielką Brytanią, która będzie dołączona do porozumienia brexitowego. Jest zgoda, by dokument zapowiadający przyszłe negocjacje o umowie handlowej był jak najbardziej ambitny, ale z zastrzeżeniem, że kraj spoza Unii nie może liczyć na takie same korzyści handlowe jak kraj członkowski.