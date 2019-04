Kukiz'15 zarejestrował listy do PE we wszystkich okręgach

Komitet Kukiz'15 zarejestrował listy kandydatów do PE we wszystkich 13 okręgach wyborczych - poinformował we wtorek wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Pod listami Kukiz'15 zebrano 200 tys. podpisów. Wcześniej listy zarejestrowały: PiS i Koalicja Europejska.

Zdjęcie Stanisław Tyszka /Fot. Lukasz Szelag/REPORTER /East News

"Uwaga! Komitet Kukiz'15 został przed chwilą zarejestrowany we wszystkich 13 okręgach wyborczych do Parlamentu Europejskiego, jako trzeci komitet w Polsce (po PiS i KE). Dziękuję tysiącom naszych działaczy i sympatyków, dzięki którym to się udało! #PotrafiszPolsko!" - napisał Tyszka na Twitterze.

W rozmowie z PAP polityk potwierdził, że przedstawiciele Kukiz'15 otrzymali już od Państwowej Komisji Wyborczej decyzję o zarejestrowaniu list wyborczych.

"Jedynki" Kukiz'15

Na listach Kukiz'15 "jedynkami" są: Stanisław Tyszka (Warszawa i powiaty ościenne), b. marszałek Sejmu, lider Prawicy Rzeczypospolitej europoseł Marek Jurek (Wielkopolska); wiceszef klubu i szef sejmowej komisji rolnictwa Jarosław Sachajko (lista lubelska), b. kandydat na Rzecznika Praw Dziecka - Paweł Kukiz-Szczuciński (okręg obejmujący województwa małopolskie i świętokrzyskie), wiceszef klubu Grzegorz Długi (lista śląska), posłanka Agnieszka Ścigaj (woj. dolnośląskie i opolskie).

Kandydujący posłowie

Liderami list są ponadto posłowie Andrzej Kobylarz (Pomorze), Paweł Szramka (kujawsko-pomorskie), Andrzej Maciejewski (podlaskie i warmińsko-mazurskie) i Piotr Apel (łódzkie). Listy otwierają też lokalni działacze Kukiz'15: Alicja Bobola (podkarpackie) i Olimpia Tomczyk-Iwko (lubuskie i zachodniopomorskie), a także wiceprzewodnicząca stowarzyszenia "Stop Bankowemu Bezprawiu" Barbara Husiew (Mazowsze).

Parlamentarzyści na listach

Wśród kandydatów na dalszych miejscach są także parlamentarzyści: Błażej Parda i Jerzy Kozłowski ("dwójka" i "10" na liście wielkopolskiej), Krzysztof Sitarski, Jerzy Jachnik i Tomasz Jaskóła ("dwójka", "trójka" i "10" na liście śląskiej), Elżbieta Zielińska i Norbert Kaczmarczyk ("trójka" i "10" na liście w małopolskim i świętokrzyskim), Paweł Grabowski ("dwójka" na Dolnym Śląsku i opolskim) czy Paweł Skutecki ("10" na liście w kujawsko-pomorskim).

Kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej

Kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej na listach Kukiz'15 to m.in. opozycjonista z czasów PRL i b. poseł Marian Piłka ("dwójka" na Mazowszu), rzecznik partii Lidia Sankowska-Grabczuk ("10" na Mazowszu) czy teolog i działacz pro-life Bawer Aondo-Akaa ("9" na liście w małopolskim i świętokrzyskim).

Według informacji przekazanych w poniedziałek PAP przez pełnomocnika wyborczego KWW Kukiz'15 Zbigniewa Oborskiego ruch Kukiz'15 zebrał 200 tys. podpisów pod listami wyborczymi kandydatów do PE.