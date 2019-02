​Kukiz: Listy kandydatów do PE ogłosimy w marcu

"Listy kandydatów Kukiz'15 do Parlamentu Europejskiego ogłosimy w marcu" - powiedział lider ruchu Kukiz'15 Paweł Kukiz. Przyznał, że rewelacyjnym wynikiem dla jego ugrupowania byłoby wprowadzenie do PE pięciu posłów.

W Rzymie ogłoszono w ubiegły piątek powstanie nowego sojuszu przed majowymi wyborami do PE. W skład tej nowej grupy wchodzą oprócz włoskiego Ruchu Pięciu Gwiazd i Kukiz'15, także chorwacka partia Żywy Mur, ruch Teraz z Finlandii i partia AKKEL z Grecji.

"Jeżeli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, to jesteśmy realistami. Jeżeli uda nam się wprowadzić pięć osób, to byłaby rewelacja. Jeżeli będzie 2-3 europosłów Kukiz’15, to też będę zadowolony" - powiedział Kukiz w rozmowie z PAP.

Listy kandydatów w marcu

Dodał, że kandydatów Kukiz'15 na listach do Parlamentu Europejskiego poznamy w marcu. Zaznaczył przy tym, że za wcześnie jest, aby zdradzać personalia kandydatów, zanim prezydent zarządzi wybory i oficjalnie rozpocznie się kampanii wyborcza.

"Najbardziej zależy mi na tym, żeby z Ruchem Pięciu Gwiazd i pozostałymi podmiotami móc utworzyć frakcję, która zacznie reformować Europę" - podkreślił Kukiz. Zaznaczył, że aby powstała frakcja w Parlamencie Europejskim, potrzebnych jest minimum 25 posłów z siedmiu państw i ocenił, że "taka frakcja mogłaby być języczkiem u wagi w nowym rozdaniu w Parlamencie Europejskim".

Wspólnota równouprawnionych ojczyzn

Jak mówił, podobnie jak strona włoska, Kukiz'15 chce wspólnoty równouprawnionych ojczyzn.

"Takich samych praw dla wszystkich państw, takiego samego traktowania rolnika greckiego, włoskiego i polskiego, takich samych dopłat, zakazu sprzedaży produktów podwójnej jakości w państwach Europy zachodniej i wschodniej. Występujemy przeciwko dyktatowi tej brukselskiej arystokracji, w której przywództwo mają Niemcy i Francja, oraz międzynarodowe korporacje" - mówił.

Kukiz mówił również, że lider Ruchu Pięciu Gwiazd, wicepremier Włoch Luigi Di Maio, rozmawia z przedstawicielami francuskiego antyrządowego ruchu "żółtych kamizelek" i brakuje jeszcze jednego podmiotu, aby móc stworzyć frakcję. "Nie jesteśmy eurosceptykami. Sceptycznie podchodzimy do dzisiejszego kształtu Europy, ale nie Europy jako takiej. Jestem gorącym zwolennikiem pozostania UE i Polski w jej składzie, ale to mają być równe sobie ojczyzny" - podkreślił.

Lider Kukiz’15 przyznał również, że z ugrupowaniami z Włoch, Chorwacji, Grecji i Finlandii łączą jego ugrupowanie m.in. postulaty: równych praw dla mikroprzedsiębiorców, wprowadzenia instrumentów demokracji bezpośredniej m.in. obligatoryjnych dla władz referendów, czy "zakończenie dyktatu korporacji i banków nad obywatelem".

Kukiz dodał, że jednym z postulatów, z którym jego ugrupowanie będzie szło do wyborów do PE, będzie renegocjacja pakietu energetycznego.

Jednym z elementów kampanii ma być również zaproszenie do Polski lidera Ruchu Pięciu Gwiazd.

Wybory do PE zaplanowano w Polsce na 26 maja.