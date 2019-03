Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, wiceszef klubu Grzegorz Długi, posłanka ruchu Agnieszka Ścigaj i lekarz pediatra, były kandydat na Rzecznika Praw Dziecka Paweł Kukiz-Szczuciński są wśród "jedynek" list Kukiz'15 w wyborach do Parlamentu Europejskiego - przekazał PAP w czwartek Paweł Kukiz.

Paweł Kukiz /fot. Andrzej Iwanczuk

Jak poinformował PAP Kukiz, Stanisław Tyszka otwiera listę Kukiz'15 w okręgu wyborczym nr 4, który obejmuje Warszawę i osiem powiatów województwa mazowieckiego. Z kolei Agnieszka Ścigaj jest "jedynką" w okręgu 12 (woj. dolnośląskie i opolskie).

Grzegorz Długi to lider listy śląskiej (okręg 11), wiceszef klubu i przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa Jarosław Sachajko zajmuje pierwsze miejsce listy lubelskiej (okręg 8), a były kandydat na Rzecznika Praw Dziecka - Paweł Kukiz-Szczuciński otwiera listę w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie (okręg 10).

Na Pomorzu (okręg 1) "jedynką" będzie poseł Andrzej Kobylarz, w kujawsko-pomorskim (okręg 2) poseł Paweł Szramka. Okręgu obejmujący województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie (okręg 3) pierwsze miejsce na liście ma działacz samorządowy Marek Skrypko, na Mazowszu (okręg 5 - cztery miasta na prawach powiatu i 29 powiatów województwa mazowieckiego) adwokat Piotr Mikołajczyk, w województwie łódzkim (okręg 6) były wiceprezydent Łodzi i były burmistrz Łowicza Ireneusz Jabłoński, w Wielkopolsce (okręg 7) burmistrz Jarocina Adam Pawlicki, w podkarpackim (okręg 9) działaczka Kukiz'15 Alicja Bobola.

Wciąż ważą się losy ostatniej "jedynki" w okręgu 13 obejmującym województwa lubuskie i zachodniopomorskie.

Paweł Kukiz w rozmowie z PAP odniósł się do informacji medialnych dotyczących rzekomych problemów Kukiz'15 ze zbiórką podpisów z poparciem pod listami kandydatów do PE. Nazwał je nieprawdziwymi. Dodał, że podpisy zostaną zebrane w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Kukiz powiedział ponadto, że dziwi go "fakt, że dziennikarze mogą bezkarnie powielać wyssane z palca informacje" i stwierdził, że gdyby on, o któryś z redaktorów "powołując się na tajnych informatorów z ich redakcji" opowiadał nieprawdziwe rzeczy, to - jak to ujął - "poszedłby siedzieć".

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów. W całej Unii wybory odbędą się w dniach 23-26 maja; Europejczycy wybiorą w sumie 705 europosłów.