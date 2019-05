Paweł Kukiz wezwał liderów pięciu pozostałych komitetów wyborczych, które wystawiają kandydatów do Parlamentu Europejskiego w całym kraju, do debaty o ich poglądach i propozycjach w kwestiach funkcjonowania Unii Europejskiej, jej różnych polityk i przyszłości Wspólnoty.

Zdjęcie Paweł Kukiz wzywa do debaty liderów ogólnopolskich komitetów wyborczych /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Kukiz podkreślał na czwartkowej konferencji prasowej, że wybory do PE są już za dwa tygodnie, tymczasem tocząca się w Polsce obecnie dyskusja polityczna skierowana jest "na relacje państwo-Kościół, na obrazę uczuć religijnych", a generalnie ukierunkowana jest na jesienne wybory parlamentarne.

"Według mnie jest to sytuacja skandaliczna, ponieważ przede wszystkim powinniśmy prowadzić dyskurs na tematy związane z Unią Europejską, z pozycją Polski i rolą Polski w Unii Europejskiej, kampanię, która przedstawia gruntowne plany i szczegółowe plany na reformę Unii Europejskiej" - podkreślił Kukiz.

Dlatego wezwał do debaty. "Stańmy odważnie przed obywatelami, jako liderzy sześciu ogólnopolskich komitetów, i pozwólmy im ocenić wartość naszych propozycji dla Polski i Europy" - napisał Kukiz w wezwaniu skierowanym do Jarosława Kaczyńskiego (PiS), Grzegorza Schetyny (PO), Roberta Biedronia (Wiosna), Janusza Korwin-Mikkego (KORWiN) i Adriana Zandberga (Partia Razem).

Dziewięć zagadnień

Kukiz chciałby, aby liderzy podczas debaty porozmawiali o dziewięciu zagadnieniach: "Czy chcemy europejskiego superpaństwa, czy Europy Ojczyzn?", "Czy chcemy Europy dwóch prędkości, czy Europy równych państw i równych szans?", "Czy zgadzamy się na rozrost europejskiej biurokracji, czy chcemy raczej prymatu interesów obywateli?, "Czy UE jest wystarczająco demokratyczna, czy obciążona jest poważnym deficytem demokracji?", "Czy międzynarodowe korporacje konkurują na równych zasadach z małymi i średnimi przedsiębiorstwami? ", "Czy wspólna waluta służy Europie, czy jest raczej zagrożeniem dla zasady solidarności europejskiej?", "Czy polityka energetyczna UE służy ochronie środowiska, czy prowadzi do ograniczenia rozwoju przemysłu?", "Czy dotychczasowa polityka imigracyjna służy Europie czy jej szkodzi?" oraz "Czy dotychczasowa polityka wobec ludzi młodych prowadzi do tego, że będą żyli w lepszej, sprawiedliwszej i zasobniejszej Europie?".

W swym piśmie Kukiz podkreślił, że zaproponowane przez niego tematy do debaty to "są wszystko poważne, strategiczne dla Polski i Europy kwestie". "Oczekuję, że ze względu na szacunek do obywateli staniemy wszyscy do ogólnopolskiej debaty. Odwagi!" - zaapelował Kukiz do liderów pozostałych pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych.

Kiedy i gdzie?

Podczas konferencji prasowej Kukiz został zapytany, kiedy i gdzie miałaby się odbyć taka debata.

"Jestem realistą i spełniam swój obywatelski obowiązek i do takiej debaty wzywam, natomiast jestem przekonany w 99 proc., że może mi 1-2 osoby odpowiedzą, natomiast szczególnie nie liczę, że taka debata oczywiście się odbędzie" - odpowiedział. Dodał, że wezwał innych liderów do debaty, aby mieć czyste sumienie.

Kukiz przyznał też, że w jego ocenie dalej będzie dochodzić do - jak to określił - politycznej "naparzanki". "Wszystkie tematy dotyczące naprawdę spraw bardzo ważnych, bardzo istotnych dla Polski, bo przecież Unia jest dla nas bardzo ważna, z nią jest związana nasza przyszłość, to wszystko jest pomijane, zasłaniane tematami zastępczymi" - stwierdził lider Kukiz'15.

Wybory już za dwa tygodnie

Wybory do PE w Polsce odbędą się 26 maja.

We wszystkich 13 okręgach listy zarejestrowało 6 komitetów. Są to: KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni; KW Prawo i Sprawiedliwość; KWW Kukiz'15; KW Wiosna Roberta Biedronia; KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej; KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy.