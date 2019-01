Kukiz: Za wcześnie na koalicję w eurowyborach

Paweł Kukiz, pytany, czy chce zawiązać koalicję do europarlamentu z Włochami, powiedział, że za wcześnie mówić o szczegółach tych wyborów. Zaznaczył jednak, że rzeczywiście do włoskiego Ruchu Pięciu Gwiazd "jest nam bardzo blisko w pewnych kwestiach".

Zdjęcie Paweł Kukiz /Grzegorz Krzyzewski /Reporter

"Przede wszystkim w kwestiach dotyczących demokracji bezpośredniej i w sprawach referendalnych" - powiedział w środę Kukiz w wieczornym wywiadzie na antenie TVN24.

Ocenił, że świetna jest nowa - uchwalona miesiąc temu właśnie z inicjatywy Ruchu Pięciu Gwiazd - ustawa antykorupcyjna, która stanowi, że w przypadku skazania za łapownictwo, traci się możliwość startowania w wyborach. "Jest też zakaz obejmowania urzędów państwowych i tak dalej" - opisywał nowe włoskie prawo lider Ruchu Kukiz'15.

Pytany o wizytę w Polsce i rozmowy z PiS szefa włoskiego MSW Matteo Salviniego, podkreślił, że to co prawda ten sam rząd, ale w ramach włoskiej koalicji są podziały i Salvini "to nie jego bajka".

Kukiz rozmawia z szefem Ruchu Pięciu Gwiazd - Luigi Di Maio, ale negocjacje o utworzeniu tego wspólnego rządu z przywódcą Ligi - Salvinim - trwały we Włoszech trzy miesiące.

"Mamy w zasadzie dwóch premierów - Di Mayo i Salviniego. Giuseppe Conte jest w zasadzie premierem technicznym" - podkreślił Kukiz. "To są dwie różne opcje" - dodał. Włoski rząd utworzyły antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd i prawicowa Liga.

Wicepremier i szef MSW Włoch Matteo Salvini, który jest liderem prawicowej partii Liga, przebywa w środę w Warszawie na zaproszenie szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego. Podczas wizyty spotkał się także z premierem Mateuszem Morawieckim oraz prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.