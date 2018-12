W czwartek wieczorem na na szczycie UE-27 potwierdziła, że mechanizm awaryjny dotyczący granicy irlandzkiej ma być tymczasowy.

Zdjęcie Zawarte z Londynem w listopadzie porozumienie ws. brexitu ma nie podlegać renegocjacji / Jakub Kamiński /PAP

Przywódcy "27" podkreślili w przyjętym na czwartkowym szczycie dokumencie, że zawarte z Londynem w listopadzie porozumienie ws. brexitu nie podlega renegocjacji.

Reklama

W konkluzjach wskazali, że mechanizm awaryjny, tzw. backstop, ma służyć jako polisa ubezpieczeniowa i zapobiec twardej granicy pomiędzy Irlandią, a Irlandią Północną oraz zapewnić integralność jednolitego rynku.

Rada Europejska podkreśla również, że gdyby jednak konieczne było uruchomienie backstopu, obowiązywałoby to tymczasowo, aż zostałby on zastąpiony późniejszą umową, które zapobiegnie powstaniu "twardej" granicy między Irlandia, a Irlandią Północną.

W takim przypadku Unia dołoży wszelkich starań, aby wynegocjować i szybko zawrzeć umowę, która zastąpiłaby mechanizm.

19 grudnia scenariusze na wypadek braku umowy

"19 grudnia KE opublikuje wszystkie przydatne informacje, które dotyczą przygotowań na wypadek braku porozumienia (ws. brexitu); chodzi o gotowość do tego" - powiedział Jean-Claude Juncker na konferencji prasowej.

"Nie będzie wiążących prawnie nowych zobowiązań nałożonych na UE. To całkowicie jasne. Możemy dodać jakieś wyjaśnienia odnośnie do tego, co zostało już uzgodnione, ale nie będzie nowych renegocjacji" - oświadczył szef Komisji Europejskiej.

Mimo że premier Wielkiej Brytanii Theresa May cały czas walczy "uczciwie i odważnie", to "nie daje to rezultatów" - jak zaznaczył. Dodał też, że jeśli chodzi o przyszłe relacje Unii Europejskiej ze Zjednoczonym Królestwem, Wielka Brytania musi wpierw powiedzieć, jakie są jej oczekiwania, zamiast pytać stronę unijną, czego chce UE.

"Chcielibyśmy, żeby w ciągu kilku tygodni nasi brytyjscy przyjaciele przedstawili swoje oczekiwania wobec nas, ponieważ ta debata jest czasami mglista i nieprecyzyjna, a ja bym chciał wyjaśnień" - mówił szef Komisji.