Liberałowie nie poprą von der Leyen? Stawiają warunki

Grupa Odnowić Europę, która zrzesza w PE liberałów, postawiła kandydatce na szefową Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen warunki, od spełnienia których uzależnia poparcie dla niej. Frakcja chce m.in. gwarancji nakładania sankcji na kraje za łamanie praworządności.

Zdjęcie Ursula von der Leyen /JOHN MACDOUGALL /AFP

W czwartek frakcja Odnowić Europę napisała list do von der Leyen. Wymienia w nim szereg "nierozwiązanych kwestii" w UE, od których uzależnia poparcie dla Niemki.

"Po pierwsze, rządy prawa są podstawą stabilności i dobrobytu UE. Dlatego też domagamy się bardzo jasnych i jednoznacznych zobowiązań co do wprowadzenia europejskiego mechanizmu rządów prawa, aby zapewnić poszanowanie naszych podstawowych wartości we wszystkich państwach członkowskich" - piszą w liście przedstawiciele frakcji.

Taki mechanizm - jak informują - "musi obejmować system sankcji, oparty na niezależnych ekspertach i przeglądzie (stanu praworządności) we wszystkich państwach członkowskich". Przedstawiciele grupy podkreślają w liście, że te kwestie dotyczące rządów prawa dla nich "nie podlegają negocjacjom".