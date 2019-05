Manfred Weber przyjedzie do Polski wesprzeć kandydatów Koalicji Europejskiej

W czwartek do Warszawy przyjedzie kandydat europejskich chadeków na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej Manfred Weber - zapowiedział w rozmowie z Interią poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki.

Weber podczas wizyty w Warszawie spotka się między innymi z politykami Platformy Obywatelskiej: Grzegorzem Schetyną i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

- Manfred Weber podczas wizyty w Warszawie wesprze kandydatów Europejskiej Partii Ludowej przed majowymi wyborami. Jest to przedostatni etap jego udziału w kampanii europejskiej przed wyborami do europarlamentu. W piątek Weber będzie w Monachium. Dalsze szczegóły jego wizyty są ustalane - powiedział Halicki.

Wcześniej przyjechali Timmermans i Tusk

Wcześniej w Polsce podczas kampanii przed wyborami do europarlamentu pojawił się już ubiegający się także o stanowisko przewodniczącego przyszłej Komisji Europejskiej kandydat socjalistów Frans Timmermans.

Timmeramns podczas wizyty w Warszawie spotkał się między innymi z liderem Wiosny Robertem Biedroniem, a także liderami Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W sobotę, 18 maja, podczas warszawskiego marszu zorganizowanego przez Koalicję Europejską wystąpił przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, którego wystąpienie skrytykowali między innymi politycy rządzącego Prawa i Sprawiedliwości, zarzucając mu brak bezstronności i naruszenie mandatu przewodniczącego Rady Europejskiej.

Weber wcześniej ostro atakował rząd Prawa i Sprawiedliwości za łamanie praworządności i podporządkowanie sobie mediów. We wcześniejszych wypowiedziach opowiadał się także za powiązaniem kwestii praworządności z unijnym budżetem.

12 obietnic

Lider list EPL, rozpoczynając kampanię wyborczą, zaprezentował 12 obietnic, które mają być filarami jego programu. Wśród nich jest między innymi zwiększenie do 10 tysięcy liczby pracowników unijnej agencji ochrony granic zewnętrznych Frontex do 2022 roku, gdy część krajów UE chciałoby, by nastąpiło to do 2027 roku. Niemiecki polityk zapowiadał także powołanie europejskiego FBI, który na bazie obecnego Europolu miałby się zajmować walką z terroryzmem. Chciałby także, żeby służby policyjne maiły obowiązek wymieniania się informacjami.

Wśród jego propozycji znalazło się też ustanowienie nowego mechanizmu na rzecz zapewnienia praworządności w państwach UE.

W wyborach 26 maja Polacy wybiorą 52 europosłów. Z ostatnich sondaży wynika, że Prawo i Sprawiedliwość ma niewielka przewagę nad Koalicję Europejską. W wyborach do Parlamentu Europejskiego na PiS chce głosować 37,9 proc. wyborców, wynika z sondażu IBRIS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF. Na drugim miejscu znalazła się KE z 34,7 proc poparciem. W europarlamencie znalazłaby się także Wiosna Biedronia z poparciem 7,6 proc. oraz Kukiz'15 i Konfederacja, które mają po 5,5 proc.

