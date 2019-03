Marcelina Zawisza jedynką na listach Lewicy Razem

Marcelina Zawisza z partii Razem będzie jedynką na liście koalicji Lewica Razem w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu obejmującym województwo opolskie i dolnośląskie.

Zdjęcie Marcelina Zawisza z partii Razem /Mateusz Grochocki /East News

W rozmowie z PAP Marcelina Zawisza powiedziała, że jej kandydatura jest efektem uzgodnień między członkami koalicji Lewicy Razem, w skład której wchodzi partia Razem, Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza i Unia Pracy.

Zawisza jest członkiem Zarządu Krajowego partii Razem; obecnie mieszka w Warszawie. Jak zaznacza, w swojej kampanii szczególny nacisk chce położyć na kwestie opieki zdrowotnej i bezpłatnego dostępu do leków przepisywanych pacjentom na receptę.

"Chcemy w Unii Europejskiej doprowadzić do zakończenia procederu, dzięki któremu koncerny farmaceutyczne, które mają patenty na swoje leki, przez dwadzieścia lat dyktują ich ceny. W efekcie wielu pacjentów nie wykupuje nawet tych lekarstw, które są już obecne na rynku i mogą im pomóc ratować życie lub poprawić jego komfort, bo ich na to nie stać. Naszym zdaniem, standardem powinny być rozwiązania funkcjonujące już w niektórych państwach europejskich, gdzie to, co lekarz uznał za konieczne i wpisał na receptę, powinno być bezpłatne dla pacjentów" - uważa Zawisza.

Zdaniem kandydatki, kolejne sondaże wskazują na realne szanse wejścia przedstawicieli koalicji Lewica Razem do Parlamentu Europejskiego.

"Obecnie jest to już cztery i pół procenta, więc do przekroczenia progu i zdobycia minimum dwóch mandatów, brakuje jedynie pół punktu. Do wyborów pozostało jeszcze trochę czasu i liczmy, że poparcie dla nas jeszcze wzrośnie" - powiedziała Zawisza.

Drugie miejsce na liście w opolsko-dolnośląskim okręgu z list Lewicy Razem otrzyma Jerzy Przystajko - farmaceuta z Opola.