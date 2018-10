Mateusz Morawiecki: Czas na konkrety w sprawie migracji

Drugiego dnia szczytu Unii Europejskiej w Brukseli premier Mateusz Morawiecki spotkał się z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Jak informował szef polskiego rządu, rozmowy dotyczyły brexitu i spraw bilateralnych. Na agendzie pojawił się również temat migracji.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli /Bartosz Bednarz /INTERIA.PL

Wczoraj podczas wieczornej kolacji roboczej szefów państw Unii Europejskiej doszło do spotkania premiera Morawieckiego z Theresą May, premier Wielkiej Brytanii. Rozmowy dotyczyły brexitu. Efekty dotychczasowych negocjacji nie satysfakcjonują wielu liderów z 27 państw Unii Europejskiej. Część wierzy jednak, że do porozumienia mogłoby dojść już w połowie listopada.

Reklama

- Theresa May miała istotne wystąpienie, które być może przy odpowiednim podejściu po obu stronach daje jakąś furtkę do rozwiązania tej patowej sytuacji, wyjścia z impasu (brak porozumienia w sprawie brexitu - przyp. red.). Nie wiadomo do końca, jak się to potoczy - mówi Morawiecki przed spotkaniem z kanclerz Merkel.

Jeszcze przed szczytem premier podkreślał, że staramy się (Polska - przyp. red.) proponować rozwiązania, które będą kompromisowe, gdyż dla nas najważniejsze jest to, jak będą potraktowani nasi obywatele w Wielkiej Brytanii i nasi przedsiębiorcy. - Wielka Brytania jest dla nas bardzo ważnym partnerem handlowym, więc istotne jest wypracowanie właściwej umowy między UE i Wielką Brytanią - dodał.

Podczas szczytu ponownie na agendę wraca także temat migracji i zapewnienia bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z konkluzji Rady Europejskiej z czerwca - podkreśla Morawiecki. Wtedy Rada Europejska zaapelowała o dalsze działania, by ograniczyć nielegalną migrację i nie dopuścić do powtórzenia się niekontrolowanych przepływów z 2015 r.

- Pierwsze sygnały, konkretne propozycje ze strony prezydencji austriackiej pokazują, że zrozumieli, w którym kierunku cała Unia musi iść i będziemy - można powiedzieć - operacyjnie ubierać to, co zdarzyło się w czerwcu w konkrety, jak powinna wyglądać cała procedura - zapowiada Morawiecki.

Premier już wczoraj zwracał uwagę, że temat migracji, który będzie poruszony na posiedzeniu Rady Europejskiej, jest bardzo ważny. - Nasze znakomite konkluzje, które w pocie czoła, można powiedzieć, wynegocjowaliśmy do późnych godzin nocnych pod koniec czerwca na Radzie Europejskiej, one teraz będą przekładane na język praktyki, realizacji już konkretnych zapisów dotyczących uchodźców, migracji - tłumaczy Morawiecki.

Bartosz Bednarz, Bruksela