Mazurek apeluje do Schetyny i Giertycha

- Mam apel do lidera PO Grzegorza Schetyny i Romana Giertycha - skoro tak bardzo nie spodobała się wam konwencja PiS, to może pokażecie program Koalicji Europejskiej; niech Polacy zobaczą w końcu co im proponujecie - napisała w niedzielę rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Beata Mazurek: Pokażecie program Koalicji Europejskiej

"My mamy nową piątkę PiS i deklarację europejską PiS - a wy?" - dodała Mazurek we wpisie na Twitterze.

Odniosła się m.in. do niedzielnego wpisu Schetyny. "Kampania wyborcza PiS oparta na szczuciu jest obrzydliwa. Pokazuje, tak samo jak Srebrna, afery PiS i upartyjnianie sądów, jaka jest stawka wyborów w tym roku: albo Polska będzie na Wschodzie, albo na Zachodzie" - napisał lider PO na Twitterze.

"PiS grzęznący w kolejnych aferach, które zaczynają docierać do społeczeństwa, wykorzystuje błąd prezydenta Warszawy i już ustami Jarosława Kaczyńskiego ogłasza, że będzie bronić polskie dzieci przed postulatami skrajnej lewicy. Koalicja Europejska jest koalicją ponad podziałami, a podmioty wchodzące w skład koalicji różnią się w poglądach na kwestie światopoglądowe" - napisał z kolei na Facebooku Giertych.

W połowie lutego prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podpisał dokument "Warszawska polityka miejska na rzecz społeczności LGBT+" - tzw. deklarację LGBT+. Dokument zakłada działania w takich obszarach, jak: bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja, a także praca. W dziedzinie edukacji w deklaracji zapowiedziano m.in. wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Podczas sobotniej konwencji PiS w Jasionce pod Rzeszowem prezes partii Jarosław Kaczyński podkreślał, jak ważna jest rodzina. "Ale jeśli stawiamy na rodzinę, to musimy zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj także wielki kłopot, wielką trudność, wielkie zagrożenie - tym zagrożeniem jest atak na rodzinę i to atak przeprowadzony w sposób najgorszy z możliwych, bo jest to w istocie atak na dzieci" - mówił.

Kaczyński oceniał, że w niektórych miejscach w Polsce ma być zastosowana, a w niektórych miejscach już właściwie jest stosowana "pewna specyficzna socjotechnika". "Trudno to nazwać wychowaniem; to nie jest wychowanie, to jest właśnie socjotechnika mająca zmienić człowieka. Co jest w jej centrum? Otóż w jej centrum jest bardzo wczesna seksualizacja dzieci. To jest nie do uwierzenia; ja sam póki nie przeczytałem, nie mogłem w to uwierzyć, ale to ma się zacząć w okresie 0-4, czyli od urodzenia do czwartego roku życia" - podkreślił prezes PiS.

Podczas konwencji w Jasionce została zaprezentowana też europejska deklaracja programowa, pod którą pod koniec spotkania podpisali się wszyscy liderzy list partii w poszczególnych okręgach, w tym m.in. wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister edukacji narodowej Anna Zalewska i szef kampanii wyborczej do PE europoseł Tomasz Poręba.