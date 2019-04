O północy minął termin zgłaszania list kandydatów na europosłów; ostateczna liczba zarejestrowanych list będzie znana w ciągu najbliższych dni. 26 kwietnia odbędzie się losowanie numerów list wyborczych.

Zdjęcie PKW i KBW /Mariusz Grzelak /Reporter

Okręgowe komisje wyborcze przyjmowały zgłoszenia list komitetów wyborczych do północy. Komisje te mają trzy dni na badanie prawidłowości zgłoszeń, w tym weryfikację podpisów poparcia. Jak przekazał PAP rzecznik PKW Wojciech Dąbrówka, informacje na temat kandydatów w wyborach do PE są na bieżąco aktualizowane na stronie PKW, jednak ich ostateczna liczba będzie znana dopiero w najbliższych dniach.

Z danych zamieszczonych na stronie internetowej PKW o godz. 6 wynikało, że w wyborach do PE swoje listy wystawi dziewięć z 26 zarejestrowanych komitetów wyborczych.

Kto wystawi kandydatów we wszystkich okręgach?

We wszystkich 13 okręgach listy zarejestrowały dotychczas komitety: KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni; KW Prawo i Sprawiedliwość; KWW Kukiz'15.

Zgodnie z opublikowanymi dotychczas informacjami listy w 12 okręgach zarejestrowały: KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy (bez okręgu warszawskiego); KKW Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej (bez Podkarpacia); KW Wiosna Roberta Biedronia (bez województwa lubelskiego). Przedstawiciele tych komitetów zapowiadali wystawienie kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych, można zatem się spodziewać, że okręgowe komisje wyborcze nie zakończyły jeszcze procesu rejestracji list tych komitetów.

Listy wyborcze zarejestrowały także komitety: KWW Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski w trzech okręgach (na Mazowszu, na Śląsku i w okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie); KW Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi w jednym okręgu (obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie); KKW Polexit-Koalicja w jednym okręgu (obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie).

26 kwietnia odbędzie się losowanie numerów list wyborczych.

Wybierzemy 52 z 705 europosłów

Komitet wyborczy w każdym okręgu wyborczym może zgłosić tylko jedną listę kandydatów na europosłów; ich liczba na liście nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 10. Dodatkowo obowiązują kwoty - liczba kobiet i mężczyzn nie może być mniejsza niż 35 proc. liczby wszystkich kandydatów na liście. Kandydat może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy.

Każde zgłoszenie listy musi być poparte co najmniej 10 tysiącami podpisów, chyba że komitet uzyskał zaświadczenie PKW uprawniające do zgłoszenia listy bez podpisów poparcia. Zaświadczenie takie mogły dostać komitety, które zarejestrowały listy w co najmniej połowie okręgów, w przypadku wyborów do PE w przynajmniej siedmiu.

Komitet wyborczy ma prawo do bezpłatnych audycji wyborczych w programach publicznego radia i telewizji, jeżeli zarejestrował swoje listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów wyborczych.

Wybory do PE odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów. W całej UE wybory odbędą się w dniach 23-26 maja; Europejczycy wybiorą w sumie 705 europosłów.