Brytyjski minister ds. wyjścia z Unii Europejskiej Dominic Raab zrezygnował w czwartek ze stanowiska. Podał się do dymisji w geście sprzeciwu wobec proponowanego porozumienia dotyczącego brexitu. Jak podkreślił, "nie może z czystym sumieniem poprzeć warunków umowy z UE".

Zdjęcie Dominic Raab /ADRIAN DENNIS /AFP

Co ciekawe, komentator "Financial Times", przed ogłoszeniem dymisji, oceniał, że odejście Raaba będzie oznaczało "koniec porozumienia i koniec Theresy May".