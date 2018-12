Na wniosek Polski do dziewięciu osób zostanie rozszerzona unijna lista sankcyjna za zorganizowanie pseudowyborów w okupowanej przez Rosję części Donbasu.

Wstępna decyzja, jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, ma zapaść w środę. Chodzi o głosowanie 11 listopada, podczas którego zostały wybrane nowe, samozwańcze władze dwóch nieuznawanych republik ludowych - donieckiej i ługańskiej. Przedstawiciele władz w Kijowie i państw Zachodu nie uznali tych wyborów, argumentując, że podważają suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy oraz są sprzeczne z porozumieniami mińskimi.



Początkowo unijne kraje proponowały, by pięć osób zostało objętych sankcjami. Polska przed dwoma tygodniami zasugerowała, by ta lista była dłuższa. Wspominał o tym minister spraw zagranicznych po spotkaniu szefów dyplomacji w Brukseli. Jacek Czaputowicz argumentował, że chodzi o to, aby osoby, które uczestniczyły w organizacji tak zwanych wyborów, uznanych za nielegalne, były objęte sankcjami. Teraz, jak wynika z informacji naszej brukselskiej korespondentki, kraje członkowskie przystały na propozycję Polski.

Wpisanie na czarną, unijną listę oznacza zakaz wjazdu do Wspólnoty i zablokowane aktywa w Europie. Wstępną decyzję w sprawie objęcia sankcjami dziewięciu osób mają podjąć unijni ambasadorowie na środowym spotkaniu. Oficjalnie powinni tę listę zaakceptować ministrowie spraw zagranicznych 28 krajów na spotkaniu w poniedziałek w przyszłym tygodniu.