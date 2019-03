Aktor Olgierd Łukaszewicz, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart oraz doradca Roberta Biedronia, dyrektor wrocławskiego Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle'a Michał Syska wśród kandydatów Wiosny w wyborach do PE - dowiedziała się PAP.

Zdjęcie Robert Biedroń /Jaap Arriens/NurPhoto /Getty Images

Olgierd Łukaszewicz, który - według informacji PAP ze źródeł w partii Biedronia - wystartuje z dziesiątego miejsca w okręgu kujawsko-pomorskim, to aktor teatralny i filmowy, znany m.in. z filmów Andrzeja Wajdy, Kazimierza Kutza, Krzysztofa Kieślowskiego i Juliusza Machulskiego, a także ze scen warszawskich teatrów. W latach 2002-2005 i 2011-2018 pełnił funkcję prezesa Związku Artystów Scen Polskich. W 2017 r. założył Fundację "My Obywatele Unii Europejskiej", do której celów należy zapobieganie "wyciąganiu" Polski z UE oraz umacnianie europejskiej tożsamości Polski i jej obywateli. Przed wyborami prezydenckimi w 2005 r. wszedł w skład honorowego komitetu poparcia Lecha Kaczyńskiego.

Marta Lempart ma kandydować z szóstego miejsce w okręgu obejmującym województwa dolnośląskie i opolskie. Jest prawniczką i aktywistką społeczną znaną jako jedna z twarzy tzw. czarnych protestów zorganizowanych po odrzuceniu przez Sejm w 2016 r. liberalizującego prawo aborcyjne projektu "Ratujmy kobiety" i jednoczesnym skierowaniu do dalszych prac w komisji projektu "Stop aborcji", zakładającego całkowity zakaz przerywania ciąży. Ostatecznie po fali protestów Sejm odrzucił projekt zaostrzenia obowiązujących przepisów aborcyjnych. W zeszłorocznych wyborach samorządowych liderka OSK ubiegała się o urząd prezydenta Wrocławia z ramienia komitetu "Wrocław dla wszystkich", uzyskując 2,34 proc. poparcia. Lempart angażowała się również w działalność Komitetu Obrony Demokracji i protesty przeciwko realizowanym przez PiS zmianom w sądownictwie, a także w pracę na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Michał Syska, który ma startować z piątego miejsca z dolnośląsko-opolskiej listy Wiosny to prawnik, działacz społeczny i polityczny oraz publicysta. Jest jednym z doradców lidera Wiosny oraz pełnomocnikiem ugrupowania ds. współpracy z partnerami społecznymi. Kieruje też wrocławskim Ośrodkiem Myśli Społecznej im. Lassalle'a - działającym od blisko 15 lat lewicowym think tankiem. Wspólnie z b. ministrem zdrowia Markiem Balickim inicjował kampanię "Szpitale dla ludzi, nie dla zysku", poświęconą zagrożeniom związanym z komercjalizacją i prywatyzacją szpitali. Syska jest także współtwórcą Klubu Krytyki Politycznej we Wrocławiu.

Według źródeł PAP najprawdopodobniej na liście małopolsko-świętokrzyskiej znajdzie się też b. kandydat na prezydenta Krakowa (uzyskał piąty wynik - 4,84 proc. głosów), szef stowarzyszenia Miasto Wspólne Tomasz Leśniak, znany m.in. jako inicjator kampanii sprzeciwiającej się organizacji w stolicy Małopolski Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r. "Kraków Przeciw Igrzyskom". Ma kandydować z dziewiątego miejsca.

Wcześniej, podczas sobotniej konwencji w Warszawie, Wiosna przedstawiła już wszystkich liderów swoich list wyborczych do europarlamentu. Wśród nich znaleźli się m.in. lider formacji Robert Biedroń, który wystartuje w okręgu warszawskim, jego partner Krzysztof Śmiszek ("jedynka" w okręgu dolnośląsko-opolskim), legendarny działacz Solidarności Zbigniew Bujak (okręg lubelski) oraz działaczka feministyczna, b. wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka (okręg kujawsko-pomorski).

Szefem sztabu wyborczego ugrupowania będzie wiceprezes Wiosny Marcin Anaszewicz, pełnomocniczką wyborczą wiceprezeska partii Gabriela Morawska-Stanecka, a pełnomocniczką finansową - skarbniczka Wiosny Monika Gotlibowska.

Większość sondaży wskazuje, że Wiosna może liczyć na trzeci, po PiS i Koalicji Europejskiej, wynik w majowych eurowyborach.