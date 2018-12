Służby prasowe Komisji Europejskiej odrzuciły we wtorek sugestie, że szef tej instytucji Jean-Claude Juncker był w poniedziałek w nie najlepszym stanie zdrowia, po tym gdy opublikowano zdjęcia, które mogą wskazywać, że potknął się on podczas przyjęcia w Wiedniu.

Zdjęcie Szef KE Jean-Claude Juncker /JOHN THYS /AFP

"Fotografie czasami kłamią, tak było w tym przypadku (...) Przewodniczący jest w dobrym stanie zdrowia i działa na pełnych obrotach od wczorajszego wieczora" - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka Komisji Europejskiej Mina Andreewa.

W austriackiej stolicy Juncker bierze udział w spotkaniu unijnych krajów z przedstawicielami państw afrykańskich. Andreewa zaznaczyła, że dopiero co miała z nim kontakt i wszystko jest z nim w porządku. Przyznała, że Juncker czasami doznaje bólów podczas chodzenia w związku z poważnym wypadkiem samochodowym w 1989 r. Mówiła, by mieć to na uwadze.

Pytania dotyczące stanu zdrowia szefa Komisji pojawiają się dość regularnie, gdy kamery rejestrują jego nietypowe zachowanie w czasie wydarzeń publicznych. Ostatnim razem miało to miejsce podczas kolacji w czasie lipcowego szczytu NATO, gdy Juncker idąc, zataczał się, a inne osoby podtrzymywały go, by nie upadł. Materiał ten rozpowszechniły liczne media, wyrażając w niektórych przypadkach przypuszczenie, że szef KE był pod wpływem alkoholu.

On sam zaprzeczał, a jego służby prasowe przekonywały, że cierpiał z powodu "bardzo bolesnego ataku" rwy kulszowej.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka