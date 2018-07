Nowe zasady wyborów do europarlamentu? Sejm pracuje nad projektem

Posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-UED złożyli wnioski o odrzucenie projektu nowelizacji kodeksu wyborczego dot. wyborów do PE, argumentując to złamaniem w projekcie zasady proporcjonalności. PiS twierdzi, że takie rozwiązania funkcjonują w innych państwach, a zarzuty opozycji są bezprzedmiotowe.

Zdjęcie W Sejmie drugie czytanie projektu nowelizacji kodeksu wyborczego ws. wyborów do PE (zdjęcie ilustracyjne) /123RF/PICSEL

Poseł PiS Andrzej Matusiewicz w trakcie dyskusji stwierdził, że w UE wśród 20 państw funkcjonują w wyborach do PE okręgi "pojedyncze", gdzie całe państwo jest okręgiem wyborczym, a obowiązuje zasada proporcjonalności. W innych państwach - w tym m.in. we Włoszech czy Hiszpanii - jak dodał poseł PiS, obowiązują okręgi wielomandatowe.

"Zarzuty, że stosujemy taką czy inną zmienną w tych wyborach, skoro to jest dopuszczalne i w wielu krajach tak się odbywa, uważamy, że są bezprzedmiotowe" - mówił Matusiewicz.

Podkreślił również, że projekt ma na celu wyeliminowanie m.in. tzw. "głosu wędrującego", który zgodnie z zasadą proporcjonalności, mógł zostać przyznany w innym regionie kraju, niż tam, gdzie zostawały oddane głosy na danych kandydatów.

"Pora to zmienić, powinna być tutaj jednoznaczna stabilizacja, co najmniej trzy mandaty, oczywiście może być więcej, wiemy, że mamy obecnie 51 posłów, możemy mieć o 1 więcej (w wyborach do PE w 2019 r.)" - mówił.

PO: Projekt ma służyć PiS

Z kolei poseł PO Mariusz Witczak stwierdził, że ten projekt ma służyć jednej partii - PiS. "Nowa ordynacja wyborcza, prawo wyborcze ma być ani precyzyjne ani trwałe ani przejrzyste w swoich zasadach ani wreszcie znane Polakom? Dlaczego? Dlatego, że mandaty w poszczególnych okręgach wyborczych zostaną przypisane dopiero na krótko przed okresem przedwyborczym, to jest sytuacja niedopuszczalna" - ocenił.

Poinformował, że Platforma będzie wnioskowała o odrzucenie projektu w drugim czytaniu.

Poseł Kukiz'15 Tomasz Jaskóła ocenił, że zapowiedzi złożenia kolejnych poprawek do projektu świadczą o tym, że źle prawo w Sejmie jest tworzone źle. Poinformował, że klub Kukiz'15 złoży nowy projekt ustawy, na mocy którego miałaby powstać lista krajowa, będąca "jednym wielkim jednomandatowym okręgiem wyborczym".

Również ocenił, że w obecnym projekcie nie ma zachowanej zasady proporcjonalności.

Jaskóła poinformował, że Kukiz'15 złoży także poprawkę posła niezrzeszonego Roberta Winnickiego, zgodnie z którą obowiązywałby podział na cztery okręgi, co jego zdaniem ma dać szanse małym komitetom.

"Niechlujny" projekt

Poseł Nowoczesnej Marek Sowa stwierdził, że PiS chce dokonać zmian, które nie służą Polsce i demokracji. Według niego, projekt został skonstruowany "niechlujnie", a zgłoszone w trakcie prac sejmowej komisji poprawki wykraczają poza zakres ustawy.

Na mocy tego projektu - mówił Sowa - powstanie "duopol" PiS i PO. Sowa przypomniał, że tzw. zmiany istotne w ordynacji powinny zacząć obowiązywać na sześć miesięcy przed pierwszą czynnością wyborczą. Sowa również podnosił argument naruszenia zasady proporcjonalności w projekcie PiS.

W imieniu Nowoczesnej Sowa złożył wniosek o odrzucenie projektu w drugim czytaniu. Poseł N. poinformował, że jeśli wniosek nie zostanie przyjęty, wówczas złoży poprawkę, zgodnie z którą Polska byłaby "jednym okręgiem wyborczym".

"Skandaliczny tryb procedowania"

Poseł PSL-UED Piotr Zgorzelski ocenił, że tryb procedowania projektu w trakcie posiedzenia komisji był "skandaliczny". "Jeżeli projekt wejdzie w życie w takiej formie, to będzie sprzeczny z prawem UE dot. wyborów proporcjonalnych" - mówił.

Zgorzelski stwierdził, że PiS chce wprowadzić nowelizację, aby wprowadzić niektórych spośród czołowych polityków do PE. "Poza poprawkami PKW reszta tych przepisów nadaje się do kosza" - podkreślił.

Złożył również w imieniu PSL-UED wniosek o odrzucenie projektu oraz poprawki, zgodnie z którymi Polska miałaby być jednym okręgiem wyborczym.

Projekt zmian w ordynacji do PE

Projekt PiS zmian w Kodeksie wyborczym dotyczący wyborów do PE przewiduje, że w wyborach do PE każdy okręg wyborczy ma mieć przypisaną konkretną liczbę - co najmniej trzech - posłów wybieranych do europarlamentu.



Obecnie nie ma określonej liczby europosłów wybieranych w konkretnym okręgu; głosowanie w wyborach do PE odbywa się według systemu proporcjonalnego, w którym głosy oddane na poszczególne listy przeliczane są na mandaty metodą d’Hondta w skali całego kraju.



Dopiero po ustaleniu liczby mandatów przypadających poszczególnym komitetom rozdziela się je pomiędzy poszczególne listy kandydatów, zaś mandaty uzyskują kandydaci, którzy na danej liście otrzymali największą liczbę głosów.



Sejm zajmował się projektem w pierwszym czytaniu na początku lipca; Sejm nie zgodził się wówczas na wniosek opozycji o jego odrzucenie.