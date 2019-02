Nowoczesna dołącza do Koalicji Europejskiej

Nowoczesna będzie współtworzyć Koalicję Europejską podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego - poinformowała przewodnicząca Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer. Decyzja zapadła w piątek, 22 lutego, podczas posiedzenia zarządu tej partii.

Zdjęcie Katarzyna Lubnauer /Mateusz Jagielski /East News

"Ważne jest, żeby z Polski była silna reprezentacja tych sił, które są proeuropejskie i chcą budować silną UE, chcą zadbać o silną pozycję Polski w UE" - mówiła Lubnauer.

"Z tego powodu dzisiaj na spotkaniu na zebraniu zarządu Nowoczesnej zadecydowaliśmy, że Nowoczesna będzie współtworzyć projekt Koalicji Europejskiej, koalicji sił prodemokratycznych, które chcą wspólnie wystartować do wyborów do PE, po to, żeby głos Polski w UE był szczególnie mocno słyszalny" - dodała szefowa Nowoczesnej.

"Jesteśmy przekonani, że taka koalicja ma szansę zwyciężyć zarówno w tych wyborach, jak i być nadzieją na jesień dla wszystkich Polek i Polaków" - oświadczyła.



Lubnauer podkreśliła, że zarząd Nowoczesnej podjął w tej sprawie decyzję jednomyślnie.

"Uważamy, że Nowoczesna wystawi swoich kandydatów we wszystkich okręgach, jesteśmy przekonani, że pokażemy, jakie są wartości Nowoczesnej i co chcemy proponować w UE" - powiedziała szefowa Nowoczesnej.

Lubnauer oceniła, że wybory do PE są bardzo ważne, ponieważ "nigdy dotychczas nie było tak zagrożone funkcjonowanie UE". "Nigdy dotychczas w tak wielu krajach nie było sił, które dość jawnie mówią, że UE albo powinna przestać funkcjonować, albo powinna zmienić swoje funkcjonowanie w kierunku, który jest niebezpieczny również dla Polski" - powiedziała Lubnauer.

Wcześniej o przystąpieniu do Koalicji Europejskiej, której trzon stanowi Platforma Obywatelska, zadecydowały władze Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Zielonych. W sobotę decyzję w sprawie dołączenia do Koalicji Europejskiej ma podjąć PSL. Akces zgłosił także Ryszard Petru i jego ugrupowanie Teraz!.