Od stycznia 9 tys. migrantów trafiło z Francji do Hiszpanii

Od stycznia do września 2018 r. Francja deportowała do Hiszpanii ponad 9000 nielegalnych migrantów. Większość z nich to obywatele państw Afryki Subsaharyjskiej – poinformowały w poniedziałek hiszpańskie media, powołując się na dane francuskiej policji.

Zdjęcie Policja francuska przeprowadza ewakuację nielegalnego obozowiska migrantów na północnym wschodzie Paryża /GERARD JULIEN /AFP

Z dokumentów przekazanych przez Francuską Policję Graniczną (PAF) hiszpańskim dziennikarzom wynika, że od 1 stycznia do 30 września br. formacja ta wydaliła do Hiszpanii 9 038 nielegalnych migrantów.

Reklama

Według danych PAF w analogicznym okresie 2017 r. liczba deportowanych z Francji do Hiszpanii osób była mniejsza o 26 proc.

Większość deportowanych nielegalnych migrantów kierowanych jest w tym roku przez francuską policję do przygranicznego miasta Irun, w północno-wschodniej Hiszpanii. Od stycznia do września trafiło tam ponad 5 600 osób.

Kontrole graniczne a napływ migrantów

Hiszpańskie media, krytykując działania francuskiej policji, przypominają, że deportacja migrantów odbywa się w sytuacji, kiedy od blisko trzech lat Paryż utrzymuje kontrole graniczne w strefie Schengen po zbiorowych atakach terrorystów z Państwa Islamskiego. W zamachach z 13 listopada 2015 r. we Francji zginęło ponad 130 osób. Od tamtej pory Paryż odnawia decyzji o dalszych kontrolach co pół roku.

Zdaniem dziennika "El Pais" rząd Francji utrzymuje kontrole graniczne po to, aby móc zwalczać napływ nielegalnych migrantów. Większość z nich stanowią obywatele państw Afryki Subsaharyjskiej.

“Wprowadzone w 2015 r. kontrole graniczne zamiast przyczyniać się do wyłapywania dżihadystów, służą przechwytywaniu nielegalnych migrantów oraz ich zwracaniu Hiszpanii" - napisał “El Pais".

Nie ma oficjalnych danych

Hiszpańskie media wskazują, że ani rząd Mariano Rajoya, ani sprawujący władzę od czerwca br. gabinet Pedro Sancheza nie ujawniały dotychczas pełnej skali zjawiska deportacji migrantów z Francji. Odnotowują, że w całym 2017 r. francuska policja skierowała do Hiszpanii 9 175 nielegalnych migrantów złapanych na swoim terytorium.

Ujawnione przez francuski wymiar ścigania statystyki dowodzą tymczasem, że Paryż deportuje blisko cztery razy więcej nielegalnych migrantów do Hiszpanii niż pododawał to do publicznej wiadomości gabinet Sancheza. Według jego danych między styczniem a wrześniem br. miało zostać wydalonych z Francji przez jej granicę z Hiszpanią około 2 500 osób.

"Korygowanie działań"

26 października minister spraw wewnętrznych Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska potwierdził, że władze Francji deportują nielegalnych migrantów, przekazując ich do Irun, w Pirenejach. Zapowiedział też działania “służące skorygowaniu tej sytuacji".

Grande-Marlaska zapowiedział, że w krótkiej perspektywie dojdzie do spotkania przedstawiciela rządu Hiszpanii z władzami francuskiej policji, aby omówić kwestię deportacji nielegalnych migrantów.

Według władz pozarządowej organizacji SOS Racismo francuska policja dostarcza furgonetkami migrantów do granicy, zmuszając ich do jej przekroczenia. W tego typu deportacjach, według SOS Racismo, nie uczestniczą przedstawiciele hiszpańskich służb, co nakazuje umowa graniczna zawarta między Paryżem a Madrytem w 2002 r.

Z Meridy Marcin Zatyka