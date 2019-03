Ofensywa PiS. Morawiecki i Kaczyński ruszają w Polskę

PiS kontynuuje ofensywę wyborczą, w sobotę w Rzeszowie odbędzie się duża konwencja z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego - powiedział PAP szef sztabu PiS w wyborach do PE Tomasz Poręba. Według informacji PAP, kolejną konwencję zaplanowano we Wrocławiu.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki i szef PiS Jarosław Kaczyński /fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER /Reporter

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów.



"PiS kontynuuje ofensywę. W najbliższą sobotę w Rzeszowie odbędzie się duża konwencja regionalna z udziałem prezesa Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego. Będzie to pierwsza z wielu konwencji, które zaplanowaliśmy. Chcemy aktywnie zagospodarować kolejne tygodnie" - zapowiedział w rozmowie z PAP szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

W trakcie sobotniego spotkania zostaną przedstawieni liderzy list Prawa i Sprawiedliwości do PE oraz kandydaci startujący w eurowyborach z okręgu podkarpackiego.

Przekaz europejski i regionalny

Poręba zapowiedział, że podczas konwencji premier oraz prezes PiS będą mówić nie tylko o tzw. "piątce PiS", czyli nowych propozycjach programowych ugrupowania, ale też - jak dodał - "będzie przekaz europejski i regionalny". "Niewątpliwie majowe wybory do PE wiążą się z jesiennymi wyborami do polskiego parlamentu, dlatego podczas konwencji zaprezentujemy przekaz centralny, polityczny, ogólnopolski, który będzie połączony z przekazem europejskim" - zapowiedział.

Szef sztabu PiS odniósł się też do pytań dotyczących list wyborczych PiS do PE. "Prace nad listami dobiegają końca, zostaną one zaprezentowane w kolejnych tygodniach" - zapowiedział europoseł.

Rzeszów, potem Wrocław

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że tydzień po konwencji w Rzeszowie odbędzie się kolejna, tym razem we Wrocławiu. "Harmonogram kolejnych konwencji jest jeszcze na etapie zatwierdzania przez kierownictwo" - powiedział PAP jeden z polityków z kierownictwa PiS.

"Z naszej strony będzie to bardzo aktywna kampania. Mamy już za sobą konwencję centralną, listy kandydatów do PE są już niemal gotowe i wkrótce będą zaprezentowane. Teraz idziemy w przekaz wyborczy. Tymczasem druga strona wciąż spina ideologicznie i personalnie listy swoich kandydatów i sam projekt Koalicji Europejskiej" - podkreślił rozmówca PAP z władz partii.

Pod koniec lutego Komitet Polityczny PiS podjął decyzje dotyczące "jedynek" i "dwójek" na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wśród "jedynek" są m.in.: szef MSWiA Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Tomasz Poręba, Zdzisław Krasnodębski, minister edukacji Anna Zalewska i Anna Fotyga.

Kilka dni później prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki na konwencji partii zapowiedzieli nowe propozycje programowe - tzw. "nową piątkę PiS". Wśród nich znalazły się: wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżenie PIT do 17 proc. i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, a także "trzynastka" dla emerytów, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.