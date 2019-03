Opolskie: Agnieszka Ścigaj "jedynką" na liście Kukiz'15 w wyborach do PE

Posłanka Agnieszka Ścigaj będzie "jedynką" na liście Kukiz'15 w wyborach do europarlamentu z okręgu obejmującego województwa: opolskie i dolnośląskie - poinformował na konferencji prasowej poseł Kukiz'15 Paweł Grabowski.

Zdjęcie Agnieszka Ścigaj /Beata Zawrzel /Reporter

Grabowski na poniedziałkowej konferencji prasowej w Opolu poinformował, że w okręgu wyborczym do Parlamentu Europejskiego, obejmującym województwa opolskie i dolnośląskie, na liście jego ugrupowania pozycję numer jeden otrzyma posłanka Agnieszka Ścigaj. On sam nie wykluczył startu w majowych wyborach, jednak - jak zastrzegł - w jego ocenie, w obecnej sytuacji, szansę na otrzymanie mandatu mają tylko "jedynki".

Reklama

Według posła Grabowskiego, jednym z głównych celów wejścia przedstawicieli jego ugrupowania do PE, będzie przywrócenie równego statusu obywateli wszystkich państw członkowskich, m.in. poprzez dbałość o stosowanie tych samych standardów jakościowych produktów oferowanych przez koncerny w różnych państwach UE.

W wypowiedzi dla diecezjalnego radia "Doxa", poseł odniósł się także do dwóch największych obozów politycznych startujących w wyborach do PE, podkreślając że jego ugrupowanie od początku istnienia nie zmieniło swoich zasad i w przeciwieństwie do partii zawodowych, nie dostosowuje programu do koniunkturalnych potrzeb wynikających z kalendarza wyborczego.

"Jest koalicja, gdzie czerwoni łączą się z czarnymi, niebieskim i tęczowymi. Gdzie jest tożsamość tych wszystkich, chciałem powiedzieć polityków, ale ci politycy nie mają tożsamości politycznej. Ich tożsamością jest władza, koryto. Zdobyć kasę, dostać się do europarlamentu. Tam już żadne wartości nie mają znaczenia. Z drugiej strony mamy obóz rządzący, który na wybory do europarlamentu szykuje postulaty stricte pod wybory parlamentarne" - powiedział poseł Grabowski.