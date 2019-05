Opóźnienia w głosowaniu z powodu podtopień? Jest komunikat PKW

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpoczęło się zgodnie z planem; nie ma informacji o opóźnieniach - przekazał w niedzielę PAP rzecznik PKW Wojciech Dąbrówka. Podkreślił, że nie ma "niepokojących sygnałów" z południa Polski, gdzie w ostatnich dniach doszło do podtopień.

Na razie nie ma informacji na temat opóźnień w lokalach wyborczych

"Głosowanie rozpoczęło się o godz. 7, lokale wyborcze będą czynne do godz. 21. Nie ma informacji, aby gdziekolwiek miało dojść do jakichś opóźnień, a to oznacza, że głosowanie rozpoczęło się zgodnie z planem" - powiedział w niedzielę PAP rzecznik PKW.

Przypomniał, że wyborcy idąc do lokalu powinni pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości ze zdjęciem, może to być dowód osobisty lub paszport. Po raz pierwszy PKW dopuściła także potwierdzenie tożsamości poprzez usługę mTożsamość dostępną za pośrednictwem smartfonów w rządowej aplikacji mObywatel.

Dąbrówka pytany o to, czy PKW otrzymała sygnały o problemach z otwarciem lokali wyborczych na południu Polski, gdzie doszło do podtopień odpowiedział: "Cały czas będziemy zbierali informacje z delegatur Krajowego Biura Wyborczego, w tej chwili nie otrzymujemy takich sygnałów". "Na ten moment żadnych niepokojących sygnałów nie ma" - zaznaczył rzecznik PKW.

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w których wybierzemy 52 europosłów spośród 866 kandydatów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

Do udziału w głosowaniu w Polsce uprawnionych jest 29 mln 994 tys. 623 wyborców; wybory odbędą się w 27 286 obwodach głosowania. Polacy przebywający podczas eurowyborów za granicą zagłosują w jednym z 203 obwodów głosowania utworzonych poza granicami Polski; będą wybierali kandydatów z okręgu warszawskiego (obejmującego Warszawę i okoliczne powiaty).

Państwowa Komisja Wyborcza planuje w dniu wyborów cztery konferencje prasowe. Pierwsza z niedzielnych konferencji prasowych zaplanowana została na godz. 10, następna na godz. 13.30, kiedy podane zostaną dane o frekwencji z godz. 12. Trzecia konferencja ma być o godz. 18.30 - wtedy ma zostać podana frekwencja według stanu na godz. 17. Ostatnia konferencja PKW planowana jest na godz. 22.

Po zakończeniu ciszy wyborczej stacje TVP, TVN i Polsat podadzą szacunkowe wyniki wyborów oparte na badaniu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu wyborczego. Będą to informacje o procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, podziale mandatów, frekwencji wyborczej oraz kandydatach, którzy zdobyli mandaty w PE.

W eurowyborach listy we wszystkich 13 okręgach wyborczych zarejestrowało 6 komitetów. Z listą nr 1 w wyborach do PE wystartuje Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy, z nr 2 - Wiosna Roberta Biedronia, nr 3 wylosowała Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, nr 4 - Prawo i Sprawiedliwość, nr 5 ma Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej, a nr 6 - Kukiz'15.