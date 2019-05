Pamela Anderson zachęca do głosowania na Partię Razem

Partia Razem ma nieoczekiwanego sojusznika. Znana aktorka Pamela Anderson, która od jakiegoś czasu angażuje się w politykę i działalność proekologiczną, zachęca na Twitterze do głosowania na to ugrupowanie.

Zdjęcie Pamela Anderson /ERWIN SCHERIAU / APA / AFP /AFP

Kanadyjska gwiazda "Słonecznego patrolu" wykorzystuje swoją popularność, by działać na rzecz praw zwierząt i klimatu. Angażuje się także w politykę. Do tej pory aktywnie zachęcała do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, dziś zaś wskazała konkretne partie, na jakie - jej zdaniem - należy postawić.



I tak poparciem Pameli Anderson cieszą się ugrupowania zrzeszone pod wodzą Janisa Varufakisa w Europejskiej Wiośnie: portugalska partia LIVRE, hiszpańska Reacciona y Actúa, francuska Génération.s, niemiecka Demokratie in Europa-DiEM25, duńska Alternativet, grecka MeRA25 oraz polska Partia Razem.

W państwach Unii Europejskiej trwają wybory do Parlamentu Europejskiego. Polacy pójdą do urn w niedzielę 26 maja. Wybierzemy 52 europosłów. W związku z niejasnościami wynikającymi z brexitu, w PE ostatecznie zasiądzie jednak prawdopodobnie 51 Polaków.



