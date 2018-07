PE: Debata o przyszłości UE z udziałem premiera Morawieckiego

W środę rano w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu rozpoczęła się debata poświęcona przyszłości Unii Europejskiej. - Powinniśmy się zastanowić, dlaczego tak wielu Europejczykom nie podoba się kierunek, w którym podąża Europa. Ludzie mają w sobie gen wolności i chcą sami decydować o swoim życiu - mówi Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos w debacie plenarnej Parlamentu Europejskiego na temat przyszłości Unii Europejskiej.



- Unia Europejska zmaga się z egzystencjalnymi kryzysami. Bankowy, brexit, imigracja, finansowy, strefy euro - wymienia premier. - Projekt europejski potrzebuje nowego otwarcia - mówi.



- Ludzie muszę mieć przekonanie, że europejska integracja jest najlepszym rozwiązaniem nie tylko dla Europy, ale i świata - dodał premier.



- Polska obchodzi w tym roku 550. rocznicę zwołania pierwszego Sejmu i stulecie odzyskania niepodległości. To pokazuje jak głęboko w polskiej kulturze zakorzeniona jest idea parlamentaryzmu, demokracji i rządów prawa - przekonuje Morawiecki.

- Nasza dzisiejsza sytuacja wydaje się być dzisiaj wyjątkowa - inna niż w latach 60. czy 80. A to dlatego, że nie mamy do czynienia z jednym, ale z wieloma kryzysami - zauważa polski premier.

- Powinniśmy się zastanowić, dlaczego tak wielu Europejczykom nie podoba się kierunek, w którym podąża Europa. Ludzie mają w sobie gen wolności i chcą sami decydować o swoim życiu. Kiedy widzą, że ten wpływ tracą, naturalnym odruchem jest sprzeciw wobec sytuacji - podkreśla.

- Europa doświadcza właśnie demokratycznego przebudzenia. Musimy odnowić kontrakt społeczny, musimy go aneksować przez przywrócenie poczucia bezpieczeństwa - dodaje.

Unia 4.0

Morawiecki wyjaśnił co oznacza Unia 4.0. Chodzi o wywołanie nowej fali wzrostu ekonomicznego.



- Unia 4.0, Unia bezpieczna oraz Unia obywatelska - wymienia Morawiecki. - To trzy pomysły i propozycje Polski na nową twarz Wspólnoty.



Pierwszym pomysłem jest jednolity wspólny rynek, drugim polityka bezpieczeństwa, a trzecim UE sprawiedliwa społecznie, która wspiera obywateli jeśli chodzi o sprawy socjalne.



Morawiecki podał przykłady z Polski i podkreślił: - Mówili, że nam się nie uda, ale te mechanizmy funkcjonują bardzo dobrze.



Premier w dalszej części wypowiedzi skupił się na wymienianiu sukcesów polskiego rządu, a także planów na przyszłość.



Morawiecki apeluje o wspólne, wielkie projekty w UE. Powołuje się na przykład Airbusa, który okazał się wielkim sukcesem. - To nie science-fiction, by za kilkanaście lat większy procent stanowiły samochody elektryczne - dodał.

- Cieszę się ze stworzenia Europejskiego Funduszu Obronnego i PESCO. To droga do zacieśniania współpracy i poprawy bezpieczeństwa. Jednym z zagrożeń jest cyberbezpieczeństwo. Dziś nikt nie jest bezpieczny, nie są bezpieczni nasi obywatele, nie są bezpieczne ich rachunki bankowe. Musimy to poprawić - dodał Morawiecki.



- Unia zmaga się z napływem migrantów i uchodźców. Tylko inteligentne podejście może to zmienić. Polska jest domem dla 1,5 mln Ukraińców, którzy uciekli ze swojego kraju. Presja ze strony Afryki będzie się tylko nasilała. Dlatego UE powinna zaangażować się w stabilizację tych regionów. Proponujemy więcej, proponujemy stworzenie Europejskiego Funduszu Pomocy dla Afryki. To nie jest tylko deklaracja. Polska chce odegrać dużą rolę w takim projekcie - przekonuje Morawiecki.



- Ważne, byśmy prowadzili ambitną politykę społeczną. To, co udało się w Polsce zrobić w 2,5 roku pokazuje, że można tak zrobić. Mamy najniższe bezrobocie od lat, dług publiczny jest najniższy od lat, a jednocześnie jesteśmy najbardziej prosocjalnym rządem od czasów Solidarności - podaje Morawiecki.

- Konieczność sprzeciwiania się rosnącym nierównościom jest najważniejszą debatą w przyszłym budżecie UE - podkreśla premier.



- Europa powinna być podmiotem w świecie globalnej gry interesów. Europejska suwerenność nie może odbywać się kosztem suwerenności państw członkowskich. Polska zrobi wszystko, by nie doszło do realizacji takiego scenariusza. W słowach wielkiego rodaka Jana Pawła II można odnaleźć to, co ważne dla Europy. Mówił, że Europa jest jak dwa płuca, wschodnie i zachodnie. Mówił, że muszą współpracować - przypomniał Morawiecki.



- Wspólnota europejska znalazła się na zakręcie, na którym ponownie musi wsłuchać się głos swoich obywateli. Oni chcą Europy otwartej, zjednoczonej. PE jest najlepszym miejscem, by ten głos obywateli wysłuchać i zrozumieć. Dla dobra obywateli UE - zakończył Morawiecki.

Prztyczek w praworządność

Po premierze Morawieckim głos zabrał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. Po kurtuazyjnym początku podniósł kwestię praworządności.



- Nie możemy przymknąć na to oka. Nie możemy powiedzieć, że to kwestia wyłącznie narodowa. Jeśli taki filar jest zagrożony, narusza to całą jedność UE - powiedział.

- Dlatego też KE współpracuje z rządem polskim. Pan premier i jego rząd wykazywali gotowość do zmiany niektórych projektów. Dziękuję za zaangażowanie, ale do tej pory ten dialog nie był wystarczający - uważa Dombrovskis.

- Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, że 40 proc. sędziów SN nie zostanie wymienionych - powiedział.

Krytyka polskiego premiera

Kolejny na mównicę wszedł Manfred Weber (EPL), który skrytykował wypowiedź Morawieckiego.



- Wczoraj ludzie byli na ulicach. Coraz więcej kwestii się podnosi. Dlaczego państwowa telewizja jest telewizją prorządowa? Nikt dziś w Polsce nie wie, czy prezes Sądu Najwyższego pełni swoją funkcję, czy nie. Dlaczego pokojowe protesty, w których brał udział m.in. Władysław Frasyniuk, kończą się aresztowaniem za róże? - pyta Weber.

- Myślę, że stracił pan możliwość odpowiedzi na te pytania. Wałęsa powiedział, że "nie ma wolność bez praworządności". Europa nie odwróci się plecami do Polaków - zapewnił.

- Nie potrzebujemy innej Europy. Nasza Europa się sprawdza - zapewnił.



- Z uwagi na propagandę PiS, nigdy tego nie podnosiłem, bo obawiałem się o moich przyjaciół w Polsce. Bałem się, ze względu na moją przeszłość, na to że jestem Niemcem, przemawiać tutaj w PE. Dzisiaj się nie boję. Musimy stać wspólnie i byłoby świetnie usłyszeć to z ust polskiego premiera - zakończył Weber.



Legutko: Izba beznadziejnie przewidywalna

W obronie polskiego rządu stanął europoseł PiS Ryszard Legutko.



- Jak pan widzi, panie premierze, ta izba jest beznadziejnie przewidywalna. Zajmują się tylko swoim ulubionym zajęciem, czyli krytykowaniem Polski. Widzi pan, jak trudno przebić się z argumentami, bo jest tu gruby mur kłamstw, jak np. ten o aresztowaniu człowieka, który miał różę (Frasyniuka - przyp. red.). Ta izba jest całkowicie odporna na argumenty. Nigdy nie słyszy się tu kontrargumentów, ale słyszy się tylko krzyki i zastraszanie - mówi Legutko.

- Sugeruję, żebyście zaczęli wprowadzanie porządku od siebie. Wczoraj nie pozwolono nam wprowadzić wystawy o Józefie Piłsudskim. Bo tutaj jest cenzura. Zacznijcie wprowadzanie porządku od siebie - dodaje Legutko.

Antonio Tajani, w emocjonującym słowach przywołał do porządku Legutkę. Mówi, że kiedyś ukarał Janusza Korwin-Mikkego.



Dobromir Sośnierz, niezrzeszony poseł PE, wezwał do dymisji Tajaniego za słowa o Korwin-Mikke.





Jest to ósma z serii debat posłów i europejskich polityków poświęconych tematowi przyszłości Europy. Wcześniej w Parlamencie Europejskim wystąpili premierzy Irlandii, Chorwacji, Portugalii, Belgii, Luksemburga i Holandii oraz prezydent Francji. W kolejnych debatach o przyszłości UE planowany jest m.in. udział liderów z Grecji, Estonii, Rumunii i Niemiec.