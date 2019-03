​PE: UE powinna być gotowa na dalsze sankcje wobec Rosji

UE powinna być gotowa na nałożenie dalszych sankcji na Rosję, jeśli ten kraj nadal będzie łamać prawo międzynarodowe - oznajmił we wtorek Parlament Europejski w przyjętej rezolucji.

Parlament uchwalił rezolucję 402 głosami przy 163 przeciw oraz 89 wstrzymujących się. Dokument ocenia obecny stan stosunków politycznych UE-Rosja.

Posłowie wskazują w rezolucji, że od 2015 r. powstały nowe obszary napięć między UE a Rosją. Chodzi m.in. o interwencję Rosji w Syrii czy jej ingerencję w takich krajach, jak Libia i Republika Środkowoafrykańska oraz ciągłe agresywne działania na Ukrainie. Zwracają uwagę także na poparcie Rosji dla partii antyunijnych i ruchów skrajnie prawicowych, a także wtrącanie się w wybory polityczne i łamanie praw człowieka we własnym państwie.

"Czas na miły i dyplomatyczny język się skończył"

Dlatego eurodeputowani podkreślają, że UE powinna być gotowa do przyjęcia dalszych sankcji wobec Rosji, zwłaszcza tych, które skierowane są wobec konkretnych osób. Ich zdaniem sankcje powinny być "proporcjonalne do zagrożeń stwarzanych przez Rosję".

"Czas na miły i dyplomatyczny język się skończył. Niewiele jest miejsca na współpracę, dopóki Rosja nadal okupuje część Ukrainy i atakuje inne kraje europejskie" - powiedziała we wtorek sprawozdawczyni projektu łotewska europosłanka Sandra Kalniete (Europejska Partia Ludowa, EPL).

Posłowie w rezolucji ponownie wyrazili obawy, że projekt gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie może wzmocnić zależność UE od dostaw rosyjskiego gazu i zagrozić rynkowi wewnętrznemu UE.

Parlament potępił w rezolucji rosyjskie kampanie dezinformacyjne i propagandowe oraz ataki cybernetyczne, które mają na celu zwiększenie napięć w UE i jej państwach członkowskich oraz destabilizację demokracji. Posłowie zalecają w związku z tym znaczące wzmocnienie finansowania i liczebności unijnej grupy zadaniowej East Stratcom.

Potrzeba ograniczenia współpracy

PE ostro skrytykował też Rosję za naruszanie przestrzeni powietrznej państw UE, zwłaszcza w regionie Morza Bałtyckiego. Posłowie zwracają też uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z prowadzenia przez Rosję nielegalnej działalności finansowej na terenie UE. Chodzi o proceder prania brudnych pieniędzy i inne działania, których wartość oceniana jest na setki miliardów euro rocznie. Posłowie apelują do krajów UE oferujących rosyjskim oligarchom "złote wizy" i "złote paszporty" o zaprzestanie tych praktyk.

W rezolucji podkreślono, że UE powinna dokonać przeglądu obecnej umowy o partnerstwie i współpracy z Rosją i ograniczyć współpracę z tym krajem do dziedzin, w których istnieje globalna wspólnota interesów, takich jak zmiany klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, cyfryzacja, sztuczna inteligencja i walka z terroryzmem.

Bliższe stosunki byłyby możliwe tylko wtedy, gdyby Rosja w pełni wdrożyła porozumienia mińskie, zakończyła wojnę we wschodniej Ukrainie i zaczęła przestrzegać prawa międzynarodowego.

Wezwanie do potępienia komunizmu

PE wezwał "władze Rosji do potępienia komunizmu i reżimu sowieckiego oraz do karania sprawców jego zbrodni i przestępstw". Stanowisko to znalazło się w rezolucji na wniosek Marka Jurka (Prawica Rzeczypospolitej).

Również na wniosek Jurka w rezolucji "z całą mocą potępiono rosyjskie naciski na Białoruś, zmierzające do nakłonienia tego państwa do faktycznego zrzeczenia się niepodległości".

Ze Strasburga Łukasz Osiński