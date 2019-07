Ursula von der Leyen została wybrana na nową przewodniczącą Komisji Europejskiej - zdecydował w tajnym głosowaniu Parlament Europejski. Jej kandydaturę 383 europosłów, przeciwko było 327, a od głosu wstrzymało się 22. Niemka jest pierwszą kobietą w historii, która obejmie to stanowisko.

Głosowanie w sprawie wyboru następczyni Jean-Claude'a Junckera było tajne, przy użyciu papierowych kart do głosowania.



Do wyboru konieczne było uzyskanie bezwzględnej większości, czyli 50 proc. głosów plus jeden. W PE zasiada teraz 747 deputowanych, zatem próg wynosi 374 głosy.



Za kandydaturą von der Leyen zagłosowało 383 europosłów, przeciwko było 327, a 22 wstrzymało się od głosu.



- Jest dla mnie ogromnym zaszczytem, że zostałam wybrana na to stanowisko. Dziękuję za zaufanie. Jest to zaufanie w walce o silną, zjednoczoną Europę, która jest gotowa na walkę o przyszłość, zamiast wzajemnego zwalczania się - powiedziała tuż po ogłoszeniu wyników głosowania nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej.



- Z pokorą przyjmuję ogromne wyzwania, które są przede mną. Dziękuję wszystkim szefom grup politycznych i wszystkim posłom, którzy oddali dziś na mnie głos. Moje przesłanie brzmi: Pracujmy w sposób konstruktywny, bo naszym celem jest silna i zjednoczona Europa - podkreśliła Ursula von der Leyen podczas krótkiego przemówienia w PE.





Obietnice Ursuli von der Leyen

We wtorek rano w PE odbyła się debata z udziałem Ursuli von der Leyen. W czasie swojego wystąpienia kandydatka wskazała "wielkie wyzwania", przed którymi stoi świat i Europa. Wśród nich wymieniła zmiany demograficzne, globalizację gospodarki światowej, szybką cyfryzację pracy oraz zmiany klimatyczne.



Von der Leyen opowiedziała się za wprowadzeniem płacy minimalnej w UE, usunięciem barier dla jednolitego rynku, za wsparciem małych przedsiębiorstw, rodzin, a także młodzieży i dzieci. Zwróciła uwagę, że zarządzanie gospodarcze w UE trzeba przestawić na nowe tory zrównoważonego rozwoju.



"Nie będzie kompromisów, jeśli chodzi o poszanowanie zasad praworządności, nie dopuszczę do tego" - zapowiedziała Ursula von der Leyen. Poparła "w pełni mechanizm praworządności europejskiej" i obiecała ochronę praworządności "tam, gdzie będzie łamana".

Odnosząc się do polityki bezpieczeństwa i obrony von der Leyen podkreśliła, że "fundamentem obrony zawsze będzie NATO". "Wymiar transatlantycki zostanie zachowany" - zapewniła kandydatka na szefową KE. Dodała, też że aby unijna polityka zagraniczna była skuteczniejsza, decyzje w tej sprawie muszą zacząć być podejmowane większością kwalifikowaną.

Ursula von der Leyen zapowiedziała również w PE, że zaproponuje nowy pakt na rzecz migracji i azylu.



Na koniec wystąpienia, kandydatka zaapelowała do wszystkich Europejczyków o zaangażowanie na rzecz zmian w Unii Europejskiej.



Minister obrony, konserwatywna feministka

Ursula von der Leyen od 2013 r. pełnił funkcję ministra obrony Niemiec. W poniedziałek zapowiedziała, że niezależnie od wyniku głosowania w PE, w środę poda się do dymisji.



Wcześniej w latach 2005-2009 zajmowała stanowisko minister ds. rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży, a w latach 2009-2013 r. funkcję ministra pracy i spraw społecznych.



Z Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną związana jest od 1990 r. W Niemczech była typowana na następczynię Angeli Merkel.



Jest absolwentką studiów ekonomicznych i medycyny. W przeszłości pracowała jako lekarz. Wywodzi się z rodziny z tradycjami politycznymi. Ma siedmioro dzieci.