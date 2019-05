38 proc. wyborców chce oddać swój głos na PiS - wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w najbliższą niedzielę.

Zdjęcie Politycy PiS /Fot. Wojciech Strozyk /Reporter

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska z wynikiem 35 proc. głosów. Kolejne ugrupowania, które według sondażu przekraczają próg wyborczy to: Wiosna Roberta Biedronia (6 proc.), Konfederacja (5 proc.) i Kukiz'15 (5 proc.). W sondażu znalazła się także Lewica Razem z wynikiem 2,1 proc. Około 6 proc. wyborców nie wie jeszcze, na kogo odda głos - czytamy.

Reklama

IBRiS zbadał także prognozowaną frekwencję. Według Instytutu, do urn pójdzie 37,4 proc. Polaków (grupa deklarująca zdecydowaną chęć wzięcia udziału w wyborach). 13 proc. odpowiada, że "raczej" weźmie udział, z kolei niechęć do pójścia do urn zadeklarowało 26 proc. respondentów., a 21 proc, że "raczej" tego nie zrobi. Tylko 1 proc. badanych nie wie, czy weźmie udział w głosowaniu.

W niedzielę 26 maja Polacy wybiorą 52 europosłów. W związku z niejasnościami wynikającymi z brexitu, w PE ostatecznie zasiądzie jednak prawdopodobnie 51 Polaków.

Sondaż został opublikowany w ostatnim dniu kampanii. W piątek po północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza.