PiS i Koalicja Obywatelska gotowe na wybory

Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsza partia zarejestrowała swoje listy w wyborach do Parlamentu Europejskiego we wszystkich 13 okręgach - podał na Twitterze przewodniczący komitetu wykonawczego partii Krzysztof Sobolewski. Z kolei szef sztabu wyborczego Koalicji Europejskiej Marcin Kierwiński (PO) przekazał PAP, że KE złożyła wnioski rejestracyjne dot. list wyborczych we wszystkich okręgach, a przypadku czterech: Warszawy, Wielkopolski, Pomorza i Podlasia zostały już wydane decyzje o rejestracji.

Jak podaje Kierwiński, pod listami Koalicji zebrano w całym kraju około 500 tysięcy podpisów. Natomiast według Sobolewskiego, Prawo i Sprawiedliwość zgromadziło ponad 600 tys. podpisów pod listami.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja i wyłonią 52 polskich eurodeputowanych.